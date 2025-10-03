HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İnsafsızlar bunu da yaptı: 76 yaşındaki adamı soyup soğana çevirdiler

İstanbul'da telefonla aradıkları 76 yaşındaki İ.B.G.’yi polis olduklarını söyleyip kandırarak 630 bin lira parasını çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

İnsafsızlar bunu da yaptı: 76 yaşındaki adamı soyup soğana çevirdiler

Olay Beykoz’da 13 Ağustos Çarşamba günü meydana geldi.76 yaşındaki İ.B.G. kendisine polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi. Poliste ifade veren İ.B.G., telefonla arandığını ve banka hesabının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyen kişilere inanarak tüm parasını kendisine verilen banka hesabına havale ettiğini söyledi. Mağdur İ.B.G.'nin ifadesinde "Tüm birikimim 630 bin lirayı onlara gönderdim. Sonra beni aramayınca dolandırıldığımı anladım." dediği öğrenildi.

İnsafsızlar bunu da yaptı: 76 yaşındaki adamı soyup soğana çevirdiler 1

BAĞCILAR'DA YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis paranın gönderildiği banka hesabını inceledi. Ekipler kıs sürede şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. Şüpheli R.Y.(48) Bağcılar’da yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olayla ilgili kimliğini belirlediği diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

İnsafsızlar bunu da yaptı: 76 yaşındaki adamı soyup soğana çevirdiler 2

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Son gemi de alıkondu! İsrail askerlerinden bu kez Marinette'ye baskın: Bağlantı kesildiSon dakika | Son gemi de alıkondu! İsrail askerlerinden bu kez Marinette'ye baskın: Bağlantı kesildi
Bilecik’te seyir halinde kamyonet devrilirken, sürücüsü yaralandıBilecik’te seyir halinde kamyonet devrilirken, sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.