HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

İnsan beyni 5 evreden geçiyor: 32 yaşına kadar ergenlik dönemi oluyor mu?

Araştırma: İnsan beyni 5 evreden geçiyor, 32 yaşına kadar ergenlik dönemini yaşıyor.

İnsan beyni 5 evreden geçiyor: 32 yaşına kadar ergenlik dönemi oluyor mu?

Bilim insanları, insan beyninin yaşam boyunca 5 gelişim evresinden geçtiğini ve 9 yaşından 32 yaşına kadar ergenlik dönemini yaşadığını ortaya koydu.

Cambridge Üniversitesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, doğumdan 90 yaşına kadar yaklaşık 4 bin kişinin beyin taramaları incelendi.

Bu kapsamda beynin nöral bağlarının yaşam boyunca nasıl değiştiği haritalandı.

Araştırmaya göre beyin gelişimi, 9, 32, 66 ve 83 yaşlarında olmak üzere dört kritik dönüm noktasıyla birbirinden ayrılan 5 geniş dönemde gerçekleşiyor.

Beynin ilk gelişim süreci, doğumdan 9 yaşına kadar sürüyor. Bu dönemde bebeğin beynindeki nöronlar arasındaki bağlantıların çoğu azalırken, daha aktif olanlar korunuyor.

9-32 yaş arası ise beynin iletişim ağlarının en verimli hale geldiği "ergenlik dönemi" olarak tanımlandı. 32 yaşından sonra beyin yapısı, önceki dönemlere kıyasla daha istikrarlı bir yapıya geçiyor.

66 yaşında başlayan dönem "erken yaşlanma", 83 yaşında başlayan süreç ise "geç yaşlanma" olarak belirlendi. Bu iki kırılma noktası, beyindeki bağlantı verimliliğinde yaşa bağlı sağlık sorunları ve beyaz madde yapısındaki bozulmalarla ilişkilendirildi.

Araştırmanın başyazarı Alexa Mousley, "Bu, 20'li yaşların sonundaki kişilerin ergen gibi davrandığı anlamına gelmiyor. Değişen şey beynin gelişim yönü." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın sonucu "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gürcistan'da muhalefet lider gözaltına alındıGürcistan'da muhalefet lider gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın İran’a gidecekDışişleri Bakanı Fidan, yarın İran’a gidecek

Anahtar Kelimeler:
ergenlik araştırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.