'İnsan gibi düşünen' otomobiller geliyor! İşte NVIDIA Alpamayo 2 Super

NVIDIA, NVIDIA Alpamayo 2 Super modelini resmen tanıttı. Söz konusu model; seviye 4 robotaksi geliştirmeye yönelik NVIDIA Alpamayo açık yapay zekâ modeli ailesini genişleten 32 milyar parametreli, akıl yürütme tabanlı bir görsel-dil-eylem (VLA) modeli olarak öne çıkıyor.

İNSANA BENZER AKIL YÜRÜTME YETENEĞİ

NVIDIA'ya göre, Alpamayo 2 Super, temel otonomi altyapısını sıfırdan inşa etme ihtiyacını ortadan kaldırarak otonom araç geliştirmesini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Model; insana benzer algı, akıl yürütme ve eylem yeteneği sunuyor, ayrıca güvenlik doğrulaması ve düzenleyici iş birliği için gereken yorumlanabilirliği sağlıyor.

NVIDIA ALPAMAYO 2 SUPER'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

NVIDIA Alpamayo ailesi, Alpamayo 2 Super ile birlikte artık 10 milyardan 32 milyar parametreye kadar ölçekleniyor; model, yörünge üretiminin ötesine geçerek tüm sürüş boyunca akıl yürütüyor, planlıyor ve eylemde bulunuyor. Akıl yürütme, otomatik etiketleme, sahne anlama, model eleştirisi ve bilgiyi daha küçük modellere aktarma gibi çoklu görev yeteneklerine sahip olan model, ölçeklenebilir L4 otonom araç geliştirme ve dağıtımı için yapı taşları sunuyor.

Şirkete göre, modelin öne çıkan özellikleri şöyle:

3 kat fazla parametre ölçeği: NVIDIA Cosmos modelleri üzerine inşa edilen Alpamayo 2 Super, önceki 10 milyar parametreli nesillere kıyasla 32 milyar parametreye ölçekleniyor. Bu sayede uzun senaryolarda akıl yürütme, 3D uzamsal anlama ve yörünge tahmini iyileşiyor.

Tam çevresel algı: Öne odaklı kameralardan 360 derecelik durumsal farkındalığa geçen model; ön, yan ve arka görüşler boyunca algı sağlayarak daha güvenli şerit değişimleri, birleşmeler ve kavşak geçişleri için tam bağlam sunuyor.

Meta-Eylemler: Modele; yol verme, şerit değiştirme ve durma gibi makro eylemleri içeren Meta-Eylem çıktısı ekleniyor. Böylece model, CoC izlerinin yanı sıra üst düzey sürüş kararlarını da tahmin ediyor.

Akıl yürütmeli otomatik etiketleme ve 2D temellendirme: 2D temellendirmeyle akıl yürütmeli otomatik etiketleme sayesinde 32 milyar parametreli temel model yüksek kaliteli akıl yürütme etiketleri sağlıyor. Bu, etiketleme döngülerini aylardan günlere indiriyor.

Geliştirilmiş CoC ve yörünge kalitesi: Özellikle geleneksel taklit öğrenmesi tabanlı AV yığınlarının zorlandığı nadir, karmaşık ve uzun kuyruklu senaryolarda CoC izleri ve yörüngeler iyileştiriliyor.

NVIDIA, bu gelişmelerin, Alpamayo 2 Super'ı bugüne kadarki en güçlü açık sürüş temel modeli haline getirdiği iddiasında.

Alpamayo 2 Super'ın bu yaz kullanıma sunulması bekleniyor.

NVIDIA'NIN TEK DUYURUSU ALPAMAYO 2 SUPER DEĞİLDİ

Şirket NVIDIA Alpamayo 2 Super'in yanı sıra, gerçek dünyadaki veri toplama aşamasından kapalı döngü eğitime ve araç içi dağıtıma kadar uzanan süreci tamamlayan yeni araçları, modelleri ve ajan becerilerini de duyurdu. Bunlar arasında NVIDIA AlpaGym, NVIDIA OmniDreams ve yeni NVIDIA Omniverse NuRec modelleri yer alıyor.