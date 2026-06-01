'İnsan gibi düşünen' otomobiller geliyor! İşte NVIDIA Alpamayo 2 Super

NVIDIA, NVIDIA Alpamayo 2 Super modelini resmen tanıttı. Söz konusu model; seviye 4 robotaksi geliştirmeye yönelik NVIDIA Alpamayo açık yapay zekâ modeli ailesini genişleten 32 milyar parametreli, akıl yürütme tabanlı bir görsel-dil-eylem (VLA) modeli olarak öne çıkıyor.
NVIDIA'ya göre, Alpamayo 2 Super, temel otonomi altyapısını sıfırdan inşa etme ihtiyacını ortadan kaldırarak otonom araç geliştirmesini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Model; insana benzer algı, akıl yürütme ve eylem yeteneği sunuyor, ayrıca güvenlik doğrulaması ve düzenleyici iş birliği için gereken yorumlanabilirliği sağlıyor.
NVIDIA Alpamayo ailesi, Alpamayo 2 Super ile birlikte artık 10 milyardan 32 milyar parametreye kadar ölçekleniyor; model, yörünge üretiminin ötesine geçerek tüm sürüş boyunca akıl yürütüyor, planlıyor ve eylemde bulunuyor. Akıl yürütme, otomatik etiketleme, sahne anlama, model eleştirisi ve bilgiyi daha küçük modellere aktarma gibi çoklu görev yeteneklerine sahip olan model, ölçeklenebilir L4 otonom araç geliştirme ve dağıtımı için yapı taşları sunuyor.
Şirkete göre, modelin öne çıkan özellikleri şöyle:
NVIDIA, bu gelişmelerin, Alpamayo 2 Super'ı bugüne kadarki en güçlü açık sürüş temel modeli haline getirdiği iddiasında.
Alpamayo 2 Super'ın bu yaz kullanıma sunulması bekleniyor.
Şirket NVIDIA Alpamayo 2 Super'in yanı sıra, gerçek dünyadaki veri toplama aşamasından kapalı döngü eğitime ve araç içi dağıtıma kadar uzanan süreci tamamlayan yeni araçları, modelleri ve ajan becerilerini de duyurdu. Bunlar arasında NVIDIA AlpaGym, NVIDIA OmniDreams ve yeni NVIDIA Omniverse NuRec modelleri yer alıyor.
