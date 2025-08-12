HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İnsan sağlığı için ciddi risk: Akdeniz'de sayıları hızla artıyor! 'Karadeniz'e yayılmaları olası'

Akdeniz'de popülasyonu hızla artan ve içerdiği tetrodotoksin adlı zehir nedeniyle insan sağlığı için tehlikeli olan balon balığı, Antalya kıyılarında yerli türlerin yerini almaya başladı. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balıklarının artık Akdeniz'in doğal popülasyonu haline geldiğini söyledi. Gökoğlu, balon balıklarının Karadeniz'e doğru yayılmasının olası olduğunu belirtti.

İnsan sağlığı için ciddi risk: Akdeniz'de sayıları hızla artıyor! 'Karadeniz'e yayılmaları olası'

Son yıllarda sayıları hızla artan balon balıkları, güçlü çene yapılarıyla denizlerde avcı konumuna geldi. Yavrulama dönemindeki balıklarla beslenen bu tür, kolay üreyip kısa sürede çoğalabiliyor. Zehri insan sağlığı için ciddi risk oluşturan balon balıkları, Akdeniz'de yerli türlerin yaşam alanlarını daraltıyor.

'KARADENİZ'E YAYILMALARI OLASI'

İnsan sağlığı için ciddi risk: Akdeniz de sayıları hızla artıyor! Karadeniz e yayılmaları olası 1

Balon balıklarının artık bir Akdeniz türü haline geldiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Balon balıklarıyla mücadelede şu anda etkin bir yöntem bulunmuyor. Balıkçılara verilen teşvikler yalnızca ekonomik destek amacı taşıyor.

İnsan sağlığı için ciddi risk: Akdeniz de sayıları hızla artıyor! Karadeniz e yayılmaları olası 2

Popülasyonun tamamen ortadan kaldırılması bu yöntemle mümkün değil. Bu balıklar artık Akdeniz'in doğal popülasyonu haline geldi.

İnsan sağlığı için ciddi risk: Akdeniz de sayıları hızla artıyor! Karadeniz e yayılmaları olası 3

Su sıcaklıklarında ani bir düşüş gibi olağanüstü iklim olayları yaşanmadıkça yaşamlarını sürdürmeye devam edecekler. Ancak küresel ısınma giderek arttığı için böyle bir değişim de beklenmiyor. Aksine, bu türlerin Karadeniz'e doğru da yayılmaları olası görünüyor" dedi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İBB soruşturmasında yeni görüntüler! Balya balya paraları dağıtmışİBB soruşturmasında yeni görüntüler! Balya balya paraları dağıtmış
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’dan "Deepfake" çalışmasıKültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’dan "Deepfake" çalışması

Anahtar Kelimeler:
balık Akdeniz Karadeniz balon balığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur ve emekli nefesini tuttu! Hükümetten teklif bekleniyor

Memur ve emekli nefesini tuttu! Hükümetten teklif bekleniyor

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Sındırgı depremini de bilen Üşümezsoy'dan çok iddialı çıkış

Sındırgı depremini de bilen Üşümezsoy'dan çok iddialı çıkış

İstanbul'da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu

İstanbul'da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu

Piknik yapmaya gittiler, korkunç manzara ile karşılaştılar!

Piknik yapmaya gittiler, korkunç manzara ile karşılaştılar!

Milyonluk villalar, araçlar küle döndü! Acı tablo ortaya çıktı

Milyonluk villalar, araçlar küle döndü! Acı tablo ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.