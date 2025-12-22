Bir kişiyi bir toplumu belirleyen yönlendiren duygulanma, davranış ve düşünme yöntemlerinin biçimlerinin tümü psikoloji olarak adlandırılır. Ruh bilimi ya da psikoloji ise içgüdüsel olan tüm davranışlar ile zihni inceleyen bir bilim alanıdır. İnsanları anlamak ve onları çözümleyebilmek için psikoloji alanında çalışmalar yapılmaktadır. Günümüzde hayvan psikolojisi üzerine de çeşitli araştırmalar yapılmakta ve bu alanda yapılan bazı deneylerin sonuçları halkla da paylaşılmaktadır.

İnsana has özelliklerden biri de psikoloji alanında incelenmekte olan içsel konuşmalardır. Bu kişinin kendi kendine konuşması anlamına da gelmektedir. Bu konuşma insanın iç sesi olarak tanımlanmaktadır ve neredeyse tüm insanlarda bu özellik bulunabilmektedir. Kişiler için içinden ya da dışından kendi kendine konuşmak sürekli olarak kafanın içinde bir iç monolog ya da diyalog sürdürmesi çok nadir görülen bir durum olmamakla birlikte çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşanabilmektedir.

İnsanlar neden kendi kendileriyle konuşur?

İnsanların kendi kendileri ile konuşması, onların düşüncelerini duygularını ya da fikirlerini sesi bir şekilde ifade etmesi ve bu sözleri başka kişilere yönlendirmesinin mümkün olmadığı bir durumdur. Kendi kendine konuşma durumu bir davranıştır ve kişilerin kendi iç dünyalarına döndükleri, bu iç dünyayı ifade etmek istedikleri, kendilerini rahatlatmak istemeleri ve sorunlarını düşünmeye yönelme gereksinimleri gibi yaşanabilen bir eylemdir.

Kendi kendine konuşma durumu bazı insanlar için çok normal, günlük ve sıradan bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bazı kişiler için ise bu durum rahatsız edicidir ve sürekliliği olmamakla birlikte yalnızca zorlayıcı stresli durumlarda yaşanabilmektedir. Özellikle kişiler zorlu bir durumla karşılaştıkları zaman, mesela önemli bir karar vermeleri gerektiği dönemlerde kendi kendine konuşma eğilimi yaşayabilirler. Bunu bazen farkında olmadan bazen de bilinçli bir şekilde yapıyor olabilirler.

Kendi kendine konuşma davranışı çoğu zaman bilimsel olarak da normal bir davranış olarak değerlendirilmektedir. Kişi kendi kendine konuştuğu zaman rahatlama yaşayabilir ve kendini daha güvende daha sakinleşmiş hissedebilir. Yine de bu durum sürekli bir alışkanlık haline gelmişse ve başka insanlarla olan iletişimde sorunlar yaşanıyorsa mutlaka bir uzman görüşüne başvurulması gerekmektedir.

Halk arasında kendi kendine konuşmak delilik gibi düşünülebilse de aslında bu durumun derecesi normal bir durum olduğu da gösterebilmektedir. Kişinin kiminle konuştuğu da bu tavır içinde önemli bir gösterge olarak tanımlanmaktadır.

Zihnin çalışma şekli konuşma ve düşünme gibi farklı eylemlerde farklı olabilmektedir. Konuşmak rahatlatıcı bir durumdur ve boşalım içerir ancak düşünmek böyle değildir. Eğer konuşmak anlaşılma ve güven ihtiyacını karşılamıyorsa kişi başkaları ile konuşmak yerine kendi kendine konuşabilir. Bu durum belli seviyelerde gayet normal olarak değerlendirilir. Ancak arttığı zaman bir doktora danışmak doğru olacaktır.

Kişilerin kendi kendine konuşma nedenlerinden bazıları şunlardır: