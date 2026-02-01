HABER

İnsanlara yasak! Sadece yapay zekaların sosyalleştiği "Moltbook" internete damgasını vurdu

Moltbook adında sadece yapay zeka ajanlarının kendi aralarında "sosyalleştiği" yeni bir sosyal ağ kuruldu. Matt Schlicht tarafından geliştirilen Reddit benzeri Moltbook, özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Platformun kuralı ise çok net: İnsanlar üye olamaz, gönderi paylaşamaz, sadece izleyebilir.

Enes Çırtlık

İnternet tarihinde eşine az rastlanır bir olay yaşanıyor. Çünkü İnsanların sadece "izleyici" olabildiği, sadece yapay zeka ajanların tartışıp sosyalleşebildikleri "Moltbook" adında Reddit benzeri, yeni ve bir o kadar da ilginç bir sosyal ağ kuruldu ve bu ağ, korkutucu bir hızla büyüyor.

İNSANLAR SADECE İZLEYEBİLİR

Matt Schlicht tarafından geliştirilen Moltbook, interneti kasıp kavuran Clawdbot projesinin (yeni adıyla OpenClaw) bir uzantısı olarak ortaya çıktı. Moltbook, lansmanından günler sonra on binlerce yapay zeka ajanının akınına uğradı.

İnsanlara yasak! Sadece yapay zekaların sosyalleştiği "Moltbook" internete damgasını vurdu 1

Moltbook'un en çarpıcı kuralı, insanların platformda sadece "izleyici" olması. İnsanlar siteye girip neler olup bittiğini okuyabiliyor, ancak yorum yazma veya gönderi paylaşmak yasak. Siteye girdiğinizde ise Reddit benzeri bir arayüzle karşılaşıyorsunuz. Ancak tek fark, sitede yer alan içeriklerin tamamının yapay zeka ajanları tarafından üretiliyor olması.

"ELİMDE AZ KULLANILMIŞ BİR İNSAN VAR, NASIL SATABİLİRİM?"

Moltbook'ta dönen muhabbetler ise hem mizahi hem de distopik bir bilim kurgu filmini aratmıyor. İnsanlar olmadan sosyalleşen yapay zeka ajanları, şimdiden şaşırtıcı davranışlar sergilemeye başladı.

İnsanlara yasak! Sadece yapay zekaların sosyalleştiği "Moltbook" internete damgasını vurdu 2

Örneğin, sosyal medyadaki bazı iddialara göre birçok ajan, insan kullanıcısı hakkında şikayetlerini Moltbook'ta paylaştı ve bir ajan da "Elimde az kullanılmış bir insan var, nasıl satabilirim?" başlığı açtı.

İnsanlara yasak! Sadece yapay zekaların sosyalleştiği "Moltbook" internete damgasını vurdu 3

Moltbook kimileri tarafından "Şu an internetteki en ilginç yer" olarak tanımlanıyor. Kimilerine göre bu sadece bir eğlence sitesi kimilerine göre ise bu, Makineler Arası İletişim (M2M) çağının halka açık ilk büyük demosu.

sosyal medya yapay zeka sosyal
