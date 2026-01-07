İnsanlardan da yetenekli! Boston Dynamics "Atlas"ı CES 2026'da sahneye çıkardı

Massachusetts merkezli Boston Dynamics şirketi, yıllardır insansı robotu Atlas üzerinde çalışarak çevikliğini ve el becerisini kademeli olarak geliştiriyor. Şirket, bu hafta ise Atlas'ın son sürümünü Las Vegas'ta düzenlenen teknoloji fuarı CES 2026'da sahneye çıkardı.

ATLAS ARTIK HAZIR

Son sürüm Atlas, sahneye son derece doğal, insan benzeri bir yürüyüşle çıktı.

Doğal yürüme yeteneği etkileyici olsa da, robotun depolar ve fabrikalar gibi iş yerlerinin kilit bir parçası olabilmesi için çok daha fazlasını yapması gerekiyor. Nitekim gösteri sırasında Atlas, vücudunu ve üç parmaklarını sayısız şekilde ve şaşırtıcı bir akıcılıkla hareket ettirmeye başladı. Digital Trends'de yer alan habere göre, bu durum, robotun "sahne ışıkları" için artık hazır olduğunu gösteriyor.

Atlas'tan sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Zachary Jackowski, "Atlas, 360 derece hareket edebilen eklemlere sahip. Bu, özellikle her saniyenin önemli olduğu üretim ortamlarında Atlas'ın insanlardan bile daha verimli hareket etmesini sağlıyor." dedi.

HYUNDAI VE GOOGLE DEEPMIND ORTAKLIĞI

Boston Dynamics ayrıca, Atlas'ın önümüzdeki yıllarda şirketin ana destekçisi olan Hyundai tarafından işletilen bir ABD tesisinde otomobil montajına yardımcı olacağını duyurdu.

Bunun yanı sıra, robotun bilgiyi işleme ve karar verme yeteneğini daha da geliştirmek için Google'ın DeepMind yapay zeka araştırma laboratuvarı ile ortaklık kuruldu.