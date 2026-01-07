HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

İnsanlardan da yetenekli! Boston Dynamics "Atlas"ı CES 2026'da sahneye çıkardı

Boston Dynamics, insansı robotu Atlas'ı bu hafta Las Vegas'taki CES 2026'da sergiledi. Otonom makinenin tanıtım etkinliğindeki görüntüleri, görenlerin ağzını açık bırakacak cinsten.

İnsanlardan da yetenekli! Boston Dynamics "Atlas"ı CES 2026'da sahneye çıkardı
Enes Çırtlık

Massachusetts merkezli Boston Dynamics şirketi, yıllardır insansı robotu Atlas üzerinde çalışarak çevikliğini ve el becerisini kademeli olarak geliştiriyor. Şirket, bu hafta ise Atlas'ın son sürümünü Las Vegas'ta düzenlenen teknoloji fuarı CES 2026'da sahneye çıkardı.

ATLAS ARTIK HAZIR

Son sürüm Atlas, sahneye son derece doğal, insan benzeri bir yürüyüşle çıktı.

İnsanlardan da yetenekli! Boston Dynamics "Atlas"ı CES 2026 da sahneye çıkardı 1

Doğal yürüme yeteneği etkileyici olsa da, robotun depolar ve fabrikalar gibi iş yerlerinin kilit bir parçası olabilmesi için çok daha fazlasını yapması gerekiyor. Nitekim gösteri sırasında Atlas, vücudunu ve üç parmaklarını sayısız şekilde ve şaşırtıcı bir akıcılıkla hareket ettirmeye başladı. Digital Trends'de yer alan habere göre, bu durum, robotun "sahne ışıkları" için artık hazır olduğunu gösteriyor.

Atlas'tan sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Zachary Jackowski, "Atlas, 360 derece hareket edebilen eklemlere sahip. Bu, özellikle her saniyenin önemli olduğu üretim ortamlarında Atlas'ın insanlardan bile daha verimli hareket etmesini sağlıyor." dedi.

İnsanlardan da yetenekli! Boston Dynamics "Atlas"ı CES 2026 da sahneye çıkardı 2

HYUNDAI VE GOOGLE DEEPMIND ORTAKLIĞI

Boston Dynamics ayrıca, Atlas'ın önümüzdeki yıllarda şirketin ana destekçisi olan Hyundai tarafından işletilen bir ABD tesisinde otomobil montajına yardımcı olacağını duyurdu.

Bunun yanı sıra, robotun bilgiyi işleme ve karar verme yeteneğini daha da geliştirmek için Google'ın DeepMind yapay zeka araştırma laboratuvarı ile ortaklık kuruldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8 katlı binanın tepesinden düşen kar kütlesi canını aldı8 katlı binanın tepesinden düşen kar kütlesi canını aldı
Meteoroloji uyardı: Fırtına, çığ, sağanak! AKOM, İstanbul için saat verdiMeteoroloji uyardı: Fırtına, çığ, sağanak! AKOM, İstanbul için saat verdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Google Hyundai Boston Dynamics robot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.