İnsanlık ölmemiş dedirtti: "Bu hareket karşısında çok duygulandım"

Bursa'da bir hareket "insanlık ölmemiş" dedirtti. İznik ilçesinde bir şeftali bahçesinde ihtiyacı olduğu için şeftali alan bir kişi çiftçiye parasını bırakıp helallik istedi.

Çamdibi Mahallesi’nde bir şeftali bahçesinde sulama yapan çiftçi Ramazan Çetin dalda bir not gördü. Notta, "Kusura bakmayın canımız çok şeftali çekti, üç tane aldık. Hakkınızı helal edin" yazıyordu.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Şeftali alan kişi notun yanına da 50 lira bırakmıştı. Gördüğü not ve para karşısında duygulanan çiftçi Ramazan Çetin, "Türk Milleti olarak helal ve haram kavramlarını atalarımızdan çok iyi öğrendik. Ancak son dönemlerde bu durum biraz unutulmuştu.

Bu hareket karşısında çok duygulandım. Hakkım sonuna kadar helal olsun. İnsanlık ölmemiş. Hak ve hukuk da çiğnenmemiş oldu" dedi.

