İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı: Veba geri döndü! Pire ısırığı ile bulaştı…

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalıklarından veba, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yeniden ortaya çıktı. Lake Tahoe bölgesinde kamp yapan bir kişi, enfekte bir pire tarafından ısırıldı ve veba teşhisiyle tedavi altına alındı. Sağlık yetkilileri, Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu hastalığın bölgedeki kemirgenlerden bulaştığını doğrularken, doğa aktivitelerinde dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Sedef Karatay

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, Lake Tahoe bölgesinde kamp yapan bir kişi, insanlık tarihinin en ölümcül hastalıklarından biri olan vebaya yakalandı.

Sağlık yetkilileri, hastanın enfekte bir pire tarafından ısırılması sonucu Yersinia pestis bakterisiyle enfekte olduğunu doğruladı.

El Dorado bölgesi yetkilileri, hastanın evde tedavi gördüğünü ve durumunun yakından takip edildiğini açıkladı. NBC News’in haberine göre, hastanın kimliği ve sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

“KEMİRGEN BÖLGELERİNDE DİKKATLİ OLUN” UYARISI

El Dorado İlçesi geçici halk sağlığı müdürü Kyle Fliflet, veba bakterisinin Kaliforniya’nın yüksek rakımlı bölgelerinde, özellikle yabani kemirgenlerde doğal olarak bulunduğunu belirtti.

Fliflet, “Kamp, yürüyüş veya doğa aktiviteleri sırasında bireylerin ve evcil hayvanların korunması kritik önem taşıyor” dedi. Yetkililer, vebanın genellikle pire ısırıkları veya enfekte hayvanlarla temas yoluyla bulaştığını vurguladı.

ABD’DE HER YIL GÖRÜLÜYOR MU?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede her yıl ortalama 7 veba vakası bildirildiğini rapor ediyor. Enfeksiyon, Yersinia pestis bakterisi kaynaklı olup, belirtiler maruziyetten sonraki iki hafta içinde ortaya çıkıyor.

Ateş, halsizlik, mide bulantısı ve şişmiş lenf düğümleri gibi semptomlar görülüyor. Erken teşhis edildiğinde, veba yaygın antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

KEMİRGEN TAKİBİ SÜRÜYOR

Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı, Tahoe Havzası’nda kemirgen popülasyonunu düzenli olarak izliyor. 2025’te bölgede dört kemirgende veba bakterisi tespit edilirken, 2021-2024 yılları arasında toplam 41 kemirgen pozitif çıktı. Bölgede son insan vakası 2020’de South Lake Tahoe’da, bir önceki ise 2015’te Yosemite Ulusal Parkı’nda rapor edilmişti.

KUŞ GAGALI KIYAFETLERİN TARİHİ

  1. yüzyılda veba doktorları, havadan bulaşmaya karşı korunmak için özel kıyafetler giyerdi. Fransa ve İtalya’da kullanılan bu kostümler; eldiven, çizme, geniş şapka, bol elbise ve lavanta kokulu kuş gagası maskesinden oluşurdu. Bu kıyafetler, doktorları enfeksiyondan korumak için tasarlanmıştı.

VEBA NEDİR? ÜÇ TÜRÜYLE ÖLÜMCÜL TEHDİT

Veba, Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu, pire ısırıkları veya enfekte hayvanlarla temas yoluyla bulaşan ciddi bir enfeksiyondur.

Hıyarcıklı (bubonik), pnömonik ve septisemik olmak üzere üç türü bulunuyor. En yaygın olan hıyarcıklı veba, lenf düğümlerinde şişlik ve hassasiyete yol açarken, pnömonik veba akciğerleri etkileyerek insandan insana bulaşabiliyor.

Septisemik veba ise bakterinin kana karışmasıyla hızla yayılıyor. Günümüzde Afrika, Asya ve Amerika’nın bazı bölgelerinde görülen veba, erken müdahaleyle tedavi edilebiliyor.

