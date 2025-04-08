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İnsansız savaş uçağı ANKA 3 hedefi 12'den vurdu

İnsansız savaş uçağı ANKA 3, Süper Şimşek füzesini kanat altından bırakarak başarılı bir test atışı yaptı.

İnsansız savaş uçağı ANKA 3 hedefi 12'den vurdu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)'ın sosyal medya hesabından ANKA 3'ün test atışı görüntüleri paylaşıldı. Görüntüde, ANKA 3'ün TUSAŞ'ın havadan karaya füzesi ve havadan havaya füzesi Süper Şimşek'i bıraktığı anlar ve hedefin isabetle vurulması yer aldı.

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Açıklamada, "ANKA 3'ten hedefe süper atış. ANKA 3, Süper Şimşek'i kanat altından bırakarak bir başarıya daha imza attı. Milli mühendislik gücümüzle hedeflerimize doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz. Katettiğimiz yollarda aldığımız başarılar, gelecek için ilham olmaya devam ediyor" denildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TUSAŞ İHA siha
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