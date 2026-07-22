Instagram'a herkesin isteyeceği o özellik geldi! Artık silip yüklemeye gerek yok

Instagram, eski gönderilerinizdeki müzikleri artık değiştirebileceğinizi açıkladı.

Webtekno'da yer alan habere göre, platform, önceden paylaşılmış olan normal ve kaydırmalı gönderilerdeki müziklerin değiştirilmesine olanak tanıyacak.

PAYLAŞTIĞINIZ GÖNDERİLERDEKİ MÜZİKLERİ İSTEDİĞİNİZ GİBİ DEĞİŞTİREBİLECEKSİNİZ

Şimdiye kadar bir gönderinin arka plan müziğini değiştirmek ya da hatalı seçilen bir şarkıyı düzeltmek için tek yol, gönderiyi tamamen silip yeniden yüklemekti. durum, gönderinin o ana kadar kazandığı tüm etkileşimin sıfırlanması anlamına geliyordu. Ancak yeni gelen düzenleme aracıyla bu ortadan kalkacak.

Replace Audio, yani “Sesi Değiştir” ismiyle sunulacak araç sayesinde kullanıcılar, mevcut gönderilerinin müziğini istedikleri zaman güncelleyebilecek. Platform, bu işlem gerçekleştirilirken gönderinin mevcut beğeni, yorum, paylaşım ve erişim verilerinin olduğu gibi korunacağını belirtti.

INSTAGRAM’DA ESKİ GÖNDERİLERDEKİ MÜZİKLER NASIL DEĞİŞTİRİLİR?