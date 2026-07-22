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Instagram'a herkesin isteyeceği o özellik geldi! Artık silip yüklemeye gerek yok

Instagram kullanıcıları, eski gönderilerindeki müzikleri artık değiştirebilecek. Kullanıcılar böylece bunun için silip tekrar yükleme yapmak zorunda kalmayacak.

Instagram'a herkesin isteyeceği o özellik geldi! Artık silip yüklemeye gerek yok
Enes Çırtlık

Instagram, eski gönderilerinizdeki müzikleri artık değiştirebileceğinizi açıkladı.

Webtekno'da yer alan habere göre, platform, önceden paylaşılmış olan normal ve kaydırmalı gönderilerdeki müziklerin değiştirilmesine olanak tanıyacak.

PAYLAŞTIĞINIZ GÖNDERİLERDEKİ MÜZİKLERİ İSTEDİĞİNİZ GİBİ DEĞİŞTİREBİLECEKSİNİZ

Şimdiye kadar bir gönderinin arka plan müziğini değiştirmek ya da hatalı seçilen bir şarkıyı düzeltmek için tek yol, gönderiyi tamamen silip yeniden yüklemekti. durum, gönderinin o ana kadar kazandığı tüm etkileşimin sıfırlanması anlamına geliyordu. Ancak yeni gelen düzenleme aracıyla bu ortadan kalkacak.

Instagram a herkesin isteyeceği o özellik geldi! Artık silip yüklemeye gerek yok 1

Replace Audio, yani “Sesi Değiştir” ismiyle sunulacak araç sayesinde kullanıcılar, mevcut gönderilerinin müziğini istedikleri zaman güncelleyebilecek. Platform, bu işlem gerçekleştirilirken gönderinin mevcut beğeni, yorum, paylaşım ve erişim verilerinin olduğu gibi korunacağını belirtti.

INSTAGRAM’DA ESKİ GÖNDERİLERDEKİ MÜZİKLER NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

    1. Müziği değiştirilmek istenen gönderiye girin.
    1. Gönderinin sağ üst köşesinde yer alan üç çizgili simgeye dokunun.
    1. “Düzenle” bölümüne girin.
    1. Açılan ekrandaki ses değiştirme seçeneğine basarak müziği değiştirin.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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