Instagram Arkadaş Haritası konum paylaşma nasıl kapatılır? Instagram konum kapatma

Sosyal medya uygulamaları, kullanıcıları için iletişimi artırmaya ve gerçeklik deneyimini geliştirmeye odaklı yeniliklere odaklıdır. Kullanıcıların gündelik hayatları ile eş zamanlı olarak yapabilecekleri paylaşımlar yakınları ve takipçileriyle etkileşimleri artırmaktadır.

Günümüzde sosyal medya gündelik hayatın bir parçası olarak yer alır. Sanal bir dünya imajından çıkarak gerçekçilik hissinin arttırıldığı bir ortama dönüştürülmesi, geliştiricilerin ana hedeflerinden birisidir. Instagram da sektörün önde gelen platformlarından olarak geliştirmelerini bu doğrultuda yapmaktadır. Buna yönelik kullanıcıların gündelik olayları eş zamanlı olarak aktarabilmeleri önemli bir konudur.

Instagram kullanıcıları için sosyal medya, başlangıçtaki iletişim alanını genişletme misyonunun çok ötesine geçmiştir. Kullanıcılar artık iletişimin yanında etkileşimin de gelişmesine yönelik bir beklenti taşır. Bu sebeple paylaşım yapabildikleri aktivite sayısı arttıkça etkileşim de buna bağlı olarak artmaktadır.

Instagram'ın konum servisleri geliştirilen aygıtlar arasında yer alır. Bu özellik artık gönderilerinize eklediğiniz mekan paylaşımı ile sınırlı değildir. Arkadaş haritası ile Instagram listenizdeki arkadaşlarınızın konumunu anlık olarak öğrenmeniz de mümkündür. Bunun için tabii ki bu servisin kullanılması gerekir. Öte yandan bazı kullanıcılar içinse bu gizlilik endişesi yaratmakta ve bir şekilde açtıkları bu özelliği kapatmanın yolunu aramaktadırlar.

Instagram Arkadaş Haritası konum paylaşma nasıl kapatılır?

Instagram konum kapatma aşamaları:

Instagram ana sayfanızı açın ve sağ üstten mesaj kutusu sembolüne dokunun. Bu sayfada üst kısımda harita sembolünü bulun ve giriş sağlayın. Sağ üst köşede yer alan ve dişli şeklinde duran ayarlar simgesine girin ve "canlı konum paylaşımı seçeneğini kapat" işaretleyin. Bu ekrandan ayrıca konum geçmişinizi de temizleyebilirsiniz.

Daha önceki gönderi ve hikayelerinizde konumunuzu eklediyseniz bu ayar otomatik olarak seçili kalmış olabilir. Eğer içeriğinize konumuzun eklenmesini istemiyorsanız her içerik paylaşacağınız vakitte konum ekleme alanını kontrol etmeli boş bırakmalısınız. Ayrıca daha önceki içeriklerde yer alan paylaşılan konumu da istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

iOS cihazlarınızda Instagram konum izinlerini kapatmak için ise ana menüden ayarlar kısmına girin uygulama menüsüne geçiş yaparak Instagram'ı bulun. Instagram sembolünün üzerine tıklayarak izin kısmından "asla" veya "uygulamayı kullanırken" seçeneği belirleyin.
Android cihazlarınızda da işlem oldukça benzerdir. Ana menüden ayarlar kısmından Instagram'ı bulun ve konum izin seçeneğini belirleyin. Tercihinize göre "arka planda izin verme" seçeneğini seçebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gerekenler

  • iOS ya da Android cihazlarınızdan "uygulamayı kullanırken" ile "arka planda izin verme" seçeneğinin olma sebebi, Instagram'ın sizin gittiğiniz konumları kayıt altına alması sebebi taşır. Instagram bunu size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için yapmaktadır. Böylelikle konum servisi kullanmak istediğinizde ilgili medyanın konumu siz hatırlamasanız dahi Instagram'da mevcut olacaktır. Ancak bazı kullanıcılar bu eylemi gizlilik ihlali olarak nitelendirebilir. Bu yüzden bu izni kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.
  • Instagram’a bağlı üçüncü taraf uygulamalara konum izni verip vermediğini de ayrıca kontrol etmelisiniz.
  • Instagram'ın uygulama yönetmeliğinde yer almayan bazı özellikler harici ve üçüncü parti kötücül yazılımlar ile sağlanabilmektedir. Bu uygulamaların gizlilik verileriniz için büyük risk oluşturabileceğini göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu uygulamalara yönelik herhangi bir veri transferinden Instagram'ın mesul olmayacağını bilmelisiniz.
