Instagram bizi dinliyor mu? Sosyal medya devinin başkanı, "yemin ederim" diyerek açıkladı

Instagram bizi dinliyor mu? Instagram Başkanı Adam Mosseri, uzun süredir tartışılan “Instagram mikrofonları dinliyor” iddiasına "yemin ederek" açıklama getirdi. Mosseri’nin açıklaması, Meta’nın reklam hedeflemede yapay zekâ verilerini kullanacağını duyurduğu döneme denk geldi.

Enes Çırtlık

Instagram bizi dinliyor mu? Platformların, kullanıcıların telefon mikrofonlarını gizlice dinlediğine yönelik uzun süredir birçok komplo teorisi var. Instagram, WhatsApp ve Facebook'un sahibi Meta ise, bu iddiayı daha önce de reddetmiş olsa da çoğu kişi, Meta’nın hedeflemelerinin ne kadar isabetli olduğuna inanmakta zorlanıyor. Hatta bazen sadece bir konu hakkında düşünürken bile, kısa süre sonra o konuyla ilgili reklamların akışta belirmesi, gerek Meta'nın gerekse çok isabetli hedefleme yapan diğer şirketlerin “zihin okuyucu” gibi görünmesine neden oluyor. Bu konuyla ilgili olarak ise Instagram Başkanı Adam Mosseri'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

INSTAGRAM BAŞKANI'NDAN "MİKROFON" AÇIKLAMASI

Instagram Başkanı Adam Mosseri, Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. TechCrunch'ta yer alan habere göre, Mosseri, yaptığı paylaşımda sosyal medya devinin kullanıcılarını gizlice “dinleyerek” onlara reklam göstermeye çalıştığına dair efsaneyi yalanladı.

Instagram’ın lideri Adam Mosseri söz konusu paylaşımında, “Bir efsaneyi yıkma zamanı: Yemin ederim, mikrofonunuzu dinlemiyoruz” dedi.

Mosseri, Meta’nın kullanıcıları dinlediğine dair birçok sohbet yaptığını, hatta kendi eşinin bile bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi.

Mosseri, eğer telefonun mikrofonu açılsaydı, kullanıcıların ekranın üst kısmındaki ışığı göreceğini ve telefonun pilinin hızla tükeneceğini de belirtti.

Meta da defalarca bu iddiaları reddederken, Mosseri ise bunun “ağır bir mahremiyet ihlali” olacağını ifade etti.

Mosseri, bazen teknolojinin değil, basit bir tesadüfün veya psikolojinin de bu durumun arkasında olabileceğini ekledi:

“Bir reklamı o sohbeti yapmadan önce görmüş ama fark etmemiş olabilirsiniz. Hızlıca kaydırıyoruz, reklamları hızlıca geçiyoruz. Bazen bunu bilinçaltınıza alıyorsunuz ve bu, sonrasında ne hakkında konuşacağınızı etkiliyor.”

YENİ DÖNEM

Mosseri’nin bu açıklaması, Meta’nın kullanıcılarına reklam hedeflemek için yakında sosyal uygulamalarındaki AI ürünleriyle etkileşimlerden toplanan verileri kullanacağını duyurmasının hemen ardından geldi.

Meta artık bu reklam hedefleme kararlarını yapay zekâ ile yapacak. Yeni gizlilik politikası 16 Aralık’ta yürürlüğe girecek ve birçok pazarda, kullanıcıların AI ürünleriyle etkileşimlerinden elde edilen verilerin reklam hedefleme sinyali olarak kullanılmasına izin verecek.

