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Instagram'da yoruma etiketleme nasıl yapılır? Instagram'da yoruma kişi etiketleme

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
25.03.2025 20:42
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Instagram’da yoruma etiketleme özelliği kişilerin herhangi bir paylaşımın yorumlarında bir başka hesaptan bahsetmelerini sağlar. Bu özelliğin temelinde diğer sosyal medya platformlarından da tanıdık olan “mention atma” özelliği bulunur. Herhangi bir sosyal medya platformunda mention atmak diye bilinen bu özellik diğer bir kişiyi etiketleyerek o kişiye seslenme veya o kişiyi anmak olarak bilinir. Peki, Instagram'da yoruma etiketleme nasıl yapılır?

Instagram'da yoruma etiketleme nasıl yapılır? Instagram'da yoruma kişi etiketleme

Instagram üzerindeki milyonlarca kullanıcı kendi hesaplarında, arkadaşlarının profillerinde veya takip ettikleri popüler sayfaların paylaşımlarında etiketleme özelliğini kullanmaktadır. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram platformunun en çok kullanılan özelliklerinden biri de etiketleme yapmaktır. Bu eylem platform içerisinde geniş bir sosyal ağ oluşturur. Bu da Instagram’ın isteği ve teşvik ettiği karşılıklı etkileşimlerin bir aracıdır.

Instagram'da yoruma etiketleme nasıl yapılır?

Instagram kullanan kişilerin birçoğu çeşitli Instagram profillerinde ve içeriklerde etiketleme özelliğini kullanırlar. Başka bir kullanıcıyı etiketlemek çok basit bir Instagram özelliği olarak görülse de oldukça etkili bir etkileşim aracıdır. Etiketleme özelliği, kişilerin takipçi sayılarının çoğalmasına, etiketlendikleri sosyal ağın veya grubun içerisinde yer almalarına ve günlük yaşamda Instagram kullanımının çok daha işlevli devam etmesine olanak sağlar.

Etiketleme özelliğini kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur ise doğru kullanıcının etiketlenmesidir. Etiketleme yaparken, Instagram etiketlenmek istenen kişiye benzer isimde yer alan kişileri önerebilmektedir. Bu noktada listelenen kullanıcı isimlerinden doğru kişi tercih edilmez ise farklı bir hesap sahibi etiketlenebilir. Etiketleme gerçekleştiği anda karşı kişiye bildirim gitmesi ile etiketlenen kişinin de yapılan etiketten bilgisi olur.

Etiketleme işlemi sırasında sıklıkla karşılaşılan hatalardan biri yanlış kişiyi etiketlemektedir. Fakat kişiler etiketledikleri kişinin yanlış olduğunu fark ettiklerinde bunu silerek düzeltebilirler. Instagram'da yoruma kişi etiketleme adımları ise şöyle sıralanır:

  • İlk olarak yorum yapılmak istenen içeriğin yorumlar bölümüne gelinir ve yorum yazma seçeneğine tıklanır.
  • Bu bölümde @ işareti eklenerek etiketlenmek istenen kişinin adı veya kullanıcı adı @ işaretine bitişik bir şekilde yazılır.
  • Bu noktada Instagram @ işaretinin altında kişi önerilerinde bulunabilir. Bu liste içerisinden etiketlenmek istenen doğru kullanıcı seçilmelidir.

  • Bu işlem sonrasında etiketlenen kişiye de bildirim gider ve yorumu okuyabilir.

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Instagram etiket
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