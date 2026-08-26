Instagram’dan içerik üretenleri sevindirecek yeni özellik

Instagram Reels oluşturma sürecini daha hızlı ve pratik bir hale getirmek amacıyla “First Draft” adlı yeni bir düzenleme aracini kullanıma sunmaya başladı. İlk olarak iPhone uygulamasına gelen yeni özellik, kullanıcıların seçtiği uzun videoları otomatik olarak kısaltarak dikkat çeken bölümlerden düzenlenebilir bir Reels taslağı hazırlıyor.

İÇERİK ÜRETİCİLERİNİN DE İŞİNE YARAYACAK

“First Draft” ile kullanıcıların birden fazla video klibi ayrı ayrı keserek düzenlemesini duyulan ihtiyacın azalması hedefleniyor. Kullanıcının videoları seçmesinin ardından Instagram görüntüleri analiz ederek uzun sessizlikleri veya gereksiz bölümleri ayıklıyor öne çıkan anları belirleyerek daha dikkat çekici bir videonun oluşmasını sağlıyor.

Araç daha sonra farklı videolardan seçtiği kısa görüntüleri bir araya getirerek ilk Reels taslağını oluşturuyor. Hazırlanan taslak üzerinde kullanıcılar istedikleri değişiklikleri yapabiliyor ve düzenleme tamamlandıktan sonra videoyu paylaşabiliyor. Söz konusu özelliğin içerik üreticileri için de zamandan tasarruf sağlaması öngörülüyor.

BİRDEN FAZLA VİDEOYU TEK REELS’TE TOPLUYOR

Instagram tarafından paylaşılan örnekte kullanıcının her biri 1 dakikadan uzun birkaç videoyu seçtiği görülüyor. First Draft sayesinde farklı videolardaki önemli bölümler bir araya getirilerek ve görüntüler kısaltılarak tek bir Reels videosu oluşturuluyor. Özellik uzun görüntüler arasından paylaşılacak bölümlerin tek tek bulunması ve kesilmesi için harcanan süreyi de kısaltıyor.

YAPAY ZEKA KULLANILMIYOR

Kullanıma aşamalı olarak sunulan yeni özelliğin öne çıkan en önemli noktası yapay zekadan yararlanmıyor olması. Instagram sözcüsü Nicole Rechtszaid konuya ilişkin açıklamasında aracının yapay zekadan yararlanmadığını belirtti. Ancak çalışma sistemine ilişkin detaylar paylaşılmadı. Bu nedenle aracın öne çıkan bölümleri hangi yöntemle belirlediği bilinmiyor.