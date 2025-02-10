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  4. Instagram'da silahla fotoğraf paylaşan şahıs tutuklandı!

Instagram'da silahla fotoğraf paylaşan şahıs tutuklandı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
10.02.2025 00:42
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Instagram üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan şüpheli K.A. Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Instagram'da silahla fotoğraf paylaşan şahıs tutuklandı!

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan şüpheli K.A. polis ekipleri tarafından tutuklandı.

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Edinilen bilgilere göre 7 Şubat günü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünün sanal devriye çalışmaları doğrultusunda K.A. isimli bir şahsın sosyal medya hesabı Instagram üzerinden pompalı tüfek ile fotoğraf paylaştığı tespit edildi. Konuya ilişkin başlatılan çalışma sonucu Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından şahsın ikametinde yapılan aramada şüpheli, av tüfeği ile yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (İHA)

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Instagram
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