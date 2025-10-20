HABER

Instagram'ın tasarımı değişiyor: İşte Instagram'ın yeni tasarımı

Instagram'ın tasarımı yenileniyor. Instagram'ın Başkanı Adam Mosseri, sosyal medya hesabı üzerinden Instagram'ın yenilenen arayüz tasarımını tanıttı. İşte Instagram'ın yeni tasarımı...

Enes Çırtlık

Reels, Hikâyeler ve gönderiler Instagram'da kullanıcıların odak noktası haline gelirken, Instagram, yeni tasarımı ile yeni bir dönemine giriyor. Instagram'ın yenilenen arayüz tasarımını ise Instagram'ın Başkanı Adam Mosseri, sosyal medya hesabı aracılığıyla görücüye çıkardı.

INSTAGRAM'IN UYGULAMA TASARIMI YENİLENİYOR! İŞTE YENİ HÂLİ

Webtekno'da yer alan habere göre, yeni arayüz tasarımıyla birlikte Reels ikinci, DM (Mesajlar) ise üçüncü sekmeye taşınıyor. Kullanıcılar bu yeni arayüz sonrası bu sekmeler arasında kaydırarak geçiş yapabilecek.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu güncellemenin kısa süre içinde tüm kullanıcılara sunulacağını ve uygulamanın artık “en çok kullanılan alanlara” göre şekillendiğini açıkladı. Böylelikle Instagram artık daha video odaklı bir platform hâline geliyor. Yine Mosseri'ye göre Reels izlenme süreleri yıldan yıla %20 artmıştı.

Instagram ın tasarımı değişiyor: İşte Instagram ın yeni tasarımı 1

Sosyal medya stratejileri açısından büyük bir devrim beklenmese de bu yenilik markaların odağını Reels ve Hikâyeler üzerinde daha fazla yoğunlaştıracak. Klasik gönderiler önemini tamamen yitirmeyecek olsa da artık görünürlük açısından tamamen ikinci plana düşecek.

Instagram ın tasarımı değişiyor: İşte Instagram ın yeni tasarımı 2

Alt barda ise en önemli değişiklik kaydırma sırasından ötürü Reels tuşunun ikinci sıraya, arama çubuğunun dördüncü sıraya geçmesi olacak. Yani bir nevi yer değiştirmiş olacaklar.

Instagram ın tasarımı değişiyor: İşte Instagram ın yeni tasarımı 3

