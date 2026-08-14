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Instagram’ın yazılı logosu değişti: Yeni tasarım sosyal medyayı ikiye böldü

Instagram, yaklaşık 10 yıldır kullandığı yazılı logosunu yeniledi. Daha keskin ve modern bir görünüme kavuşan yeni tasarım, bazı kullanıcıların beğenisini kazanırken bazıları tarafından ise şimdiden espri konusu hâline getirildi.

Instagram’ın yazılı logosu değişti: Yeni tasarım sosyal medyayı ikiye böldü
Enes Çırtlık

Instagram, şirketin adının yazıyla gösterildiği “wordmark” olarak bilinen logosunu yenilediğini duyurdu. Perşembe günü tanıtılan yeni tasarımın arkasındaki temel gerekçe ise eski logonun yaklaşık 10 yıllık kullanımın ardından artık biraz eskimiş görünmesi.

TechCrunch'a göre Instagram Başkanı Adam Mosseri, değişikliği Instagram ve Threads üzerinden duyurdu. Mosseri, yeni logoyu “daha keskin ve daha modern” olarak tanımlarken tasarımın orijinal logodan izler taşımaya ve sade kalmaya devam ettiğini belirtti.

Instagram’ın yazılı logosu değişti: Yeni tasarım sosyal medyayı ikiye böldü 1

YENİ INSTAGRAM LOGOSU ŞİMDİDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU

Markaların uzun yıllardır kullanılan logolarında yapılan değişiklikler genellikle kullanıcıları ikiye bölebiliyor. Instagram’ın yeni yazılı logosunda da durum pek farklı değil. Tasarımın daha güncel göründüğünü ve kullanılan yazı tipini beğendiğini söyleyen kullanıcıların yanında değişikliği eleştirenler de bulunuyor.

Instagram’ın yazılı logosu değişti: Yeni tasarım sosyal medyayı ikiye böldü 2

Özellikle logodaki “r” harfinin şekli, sosyal medyada yapılan esprilerin merkezine yerleşmiş durumda. Bazı kullanıcılar yeni tasarım nedeniyle “Instagram” yazısının ilk bakışta “Instagzam” gibi göründüğünü söylüyor.

Yeni yazı karakterinde “s”, “r” ve “g” harflerinde el yazısını hatırlatan kıvrımlara da yer verilmiş. Böylece Instagram, daha modern olduğunu söylediği tasarımında aynı zamanda klasik el yazısı estetiğini çağrıştıran detaylar kullanmış oldu.

INSTAGRAM’IN SON BÜYÜK TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ 2016’DA YAPILMIŞTI

Instagram’ın tasarımındaki son büyük değişiklik 2016 yılında gerçekleşmişti. Şirket o dönemde, üzerinde gökkuşağı şeridi bulunan klasik kahverengi kamera ikonunu bırakarak bugün de kullanılan pembe tonların ağırlıkta olduğu renkli geçişli uygulama ikonuna geçmişti.

Instagram’ın yazılı logosu değişti: Yeni tasarım sosyal medyayı ikiye böldü 3

Şimdilik yapılan değişiklik yalnızca Instagram’ın yazılı logosunu kapsıyor. Meta ise yeniden tasarımla ilgili ek açıklama talebine henüz yanıt vermedi. Bu nedenle ilerleyen dönemde Instagram’ın uygulama ikonu gibi diğer görsel unsurlarında da değişiklik yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram logo
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