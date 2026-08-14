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Google, Gemini 3.6 Flash’ı üç hafta sonra yeniledi: Fiyat yarıya indi, performans sıçradı

Google, Gemini 3.6 Flash’in tanıtılmasından yalnızca üç hafta sonra Gemini 3.7 Flash’i duyurdu. Kodlama, web geliştirme, karmaşık belgeler ve gerçek dünya iş akışlarında daha yüksek performans sunan yeni model, yıl sonuna kadar 3.6 Flash’in ilk fiyatının yarısına denk gelen tanıtım fiyatıyla kullanılabilecek.

Google, Gemini 3.6 Flash’ı üç hafta sonra yeniledi: Fiyat yarıya indi, performans sıçradı
Enes Çırtlık

Google, yaygın olarak kullanılan Flash serisinin yeni üyesi Gemini 3.7 Flash’i tanıttı. Şirket, modeli kodlama ve ajanlar için bugüne kadarki en akıllı “iş gücü” modeli olarak nitelendiriyor.

Gemini 3.7 Flash, Gemini 3.6 Flash’in piyasaya çıkmasından yalnızca üç hafta sonra geliyor. Google’a göre yeni sürüm, geliştirici geri bildirimleri ve gelecekteki modellere de aktarılması planlanan algoritmik yeniliklerin doğrudan sonucu. Model; yazılım mühendisliği, bilgi yoğun işler ve web geliştirme süreçlerinde önemli iyileştirmeler sunuyor.

KODLAMA TESTLERİNDE BELİRGİN ARTIŞ

Gemini 3.7 Flash, hata ayıklama ve sorun çözme gibi kodlama görevlerinde 3.6 Flash’e kıyasla daha güçlü sonuçlar gösteriyor. Model aynı zamanda ilk denemede doğru kod üretme ve üretime hazır kod oluşturma konusunda da daha yüksek performansa ulaşıyor.

FrontierCode 1.1 Main testinde Gemini 3.7 Flash yüzde 43,6 sonuç elde ederken Gemini 3.6 Flash yüzde 34,4 seviyesinde kaldı. DeepSWE v1.1 testinde ise yeni model yüzde 65,3’e ulaşırken önceki sürüm yüzde 49,0 sonuç verdi.

Google, Gemini 3.6 Flash’ı üç hafta sonra yeniledi: Fiyat yarıya indi, performans sıçradı 1

Web geliştirme tarafında Gemini 3.7 Flash, daha az istemle daha işlevsel düzenler ve özellikleri daha eksiksiz uygulamalar oluşturabiliyor. Kullanıcı arayüzü üretiminde ise ekran görüntüsü, görsel veya tam bir tasarım sistemi gibi referans girdilere bağlı kalma konusunda yüksek tasarım uyumu gösteriyor.

Google, Gemini 3.6 Flash’ı üç hafta sonra yeniledi: Fiyat yarıya indi, performans sıçradı 2

Model, Arena.ai tarafından hazırlanan WebDev Arena’da da Gemini 3.6 Flash’i geride bıraktı. Gemini 3.7 Flash’in Elo puanı 1588 olurken 3.6 Flash 1538 puanda kaldı.

FİNANS, HUKUK VE BİYOBİLİMLERDE DE GELİŞME VAR

Google, finans, hukuk ve biyobilimler gibi yoğun bilgi gerektiren alanlarda Gemini 3.7 Flash’in muhakeme ve doğruluk açısından geliştiğini belirtiyor.

Karmaşık belgeleri işleme yeteneğini ölçen GDP.pdf testinde Gemini 3.7 Flash yüzde 34,0 performans gösterirken Gemini 3.6 Flash yüzde 22,0 seviyesinde kaldı.

Gerçek dünya iş süreçlerini tamamlama kabiliyetini ölçen AutomationBench testinde de fark arttı. Gemini 3.7 Flash yüzde 30,4 sonuç elde ederken Gemini 3.6 Flash yüzde 17,0’da kaldı.

Google, Gemini 3.6 Flash’ı üç hafta sonra yeniledi: Fiyat yarıya indi, performans sıçradı 3

DAHA AZ YENİDEN DENEME HEDEFLENİYOR

Google’a göre Gemini 3.7 Flash, geliştirici deneyimi açısından da Gemini 3.6 Flash’in üzerine çıkıyor. Yeni model karşılaştığı engellere daha iyi uyum sağlıyor, gerektiğinde amacı netleştiriyor ve talimatları daha yüksek doğrulukla takip ediyor.

Modelin çok aşamalı planlama ve araç çağrılarında daha fazla çaba gösterdiği belirtiliyor. Google, daha disiplinli yürütme yaklaşımının mühendislik süreçlerinde daha az manuel denetim ve daha az yeniden deneme gerektirmesini sağladığını ifade ediyor.

GİRİŞ FİYATI 1 MİLYON TOKEN İÇİN 0,75 DOLAR

Gemini 3.7 Flash, yıl sonuna kadar geçerli tanıtım fiyatıyla 1 milyon giriş tokenı için 0,75 dolar, 1 milyon çıkış tokenı için ise 3,75 dolar üzerinden sunuluyor. Bu, 3.6 Flash’in ilk fiyatının yarısına denk geliyor.

Google, bu fiyatlandırmanın geliştirilmiş model performansıyla birleştiğinde geliştiricilerin ve müşterilerin üretime hazır ajanları daha uygun maliyetle ölçeklendirmesine olanak sağladığını belirtiyor.

Şirket ayrıca ilk müşteri geri bildirimlerinin Gemini 3.7 Flash’in düşük maliyetle Gemini 3.6 Flash’ten önemli ölçüde daha iyi performans ve hassasiyet sunduğuna işaret ettiğini aktarıyor.

Google, Gemini 3.6 Flash’ı üç hafta sonra yeniledi: Fiyat yarıya indi, performans sıçradı 4

GEMINI SPARK DA 3.7 FLASH’E GEÇİYOR

160’tan fazla ülkede Google AI Pro ve Ultra abonelerine sunulan Gemini Spark da bugünden itibaren Gemini 3.7 Flash kullanacak.

Google, Spark’ı I/O etkinliğinde kullanıcıların yönlendirmesi altında onların adına işlem yapabilen ve 7 gün 24 saat çalışan kişisel bir yapay zekâ ajanı olarak tanıtmıştı.

Yeni model güncellemesiyle Spark’ın bilgi yoğun işlerde daha verimli hale gelmesi amaçlanıyor. Google Workspace uygulamalarındaki gelişmiş araç kullanımı sayesinde karmaşık ve birden fazla beceri gerektiren iş akışlarında doğruluk ve çıktı kalitesi de artırılıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DE GÜNCELLENDİ

Google, Frontier Safety güvenlik önlemlerinin kapsamını ve dayanıklılığını sürekli geliştirdiğini belirtiyor. Gemini 3.7 Flash; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer alanlardaki kötüye kullanım ile siber saldırı faaliyetlerine karşı güncellenmiş korumalarla sunuluyor.

Şirket, bu önlemlerin biyolojik dayanıklılık yaklaşımı ve siber programıyla uyumlu biçimde faydalı kullanım alanlarını mümkün kılarken kötüye kullanımın önüne geçmeyi amaçladığını ifade ediyor.
Gemini 3.7 Flash hakkında daha fazla teknik bilgi model kartında yer alıyor.

GEMİNİ 3.7 FLASH NERELERDE KULLANILABİLİYOR?

Geliştiriciler Gemini 3.7 Flash’i Google Antigravity üzerinden ajan odaklı iş akışlarında deneyebiliyor veya Gemini API aracılığıyla Google AI Studio ve Android Studio’da kullanmaya başlayabiliyor.
Kurumsal kullanıcılar modele Gemini Enterprise Agent Platform ve Gemini Enterprise uygulaması üzerinden erişebiliyor.

Bireysel kullanıcılar içinse Gemini 3.7 Flash, desteklenen ülkelerde Google AI Pro ve Ultra abonelerinin Gemini uygulamasındaki 7/24 kişisel ajanı Spark üzerinden sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka
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