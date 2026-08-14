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Ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi’nde boş arazide çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi’nde boş arazide çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hacı Rafet Gümüş İmam Hatip Lisesi arkasındaki arazide çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere ulaşmadan söndürüldü.

Yangında kuru otlar yanarken, çevredeki konutlarda zarar oluşmadı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü 1

Ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü 2

Ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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