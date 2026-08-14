Site yönetiminde yapay zeka dönemi: 3 günlük telefon trafiğini 1 saate indirdiler

Samsun’da site ve apartman yönetimi hizmeti veren bir firma, yapay zekâ teknolojisini telefon trafiğine entegre ederek site sakinlerinin çağrı, talep ve şikâyetlerini kayıt altına almaya başladı. "Asya" adı verilen yapay zekâ destekli asistanla çağrıları karşılayan firma, 3 günde yapılan telefon görüşmelerini yaklaşık 1 saate indirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından site yönetim şirketlerinin yetkilendirilmesi ve denetlenmesine yönelik çalışmalar devam ederken, aidatlara ilişkin yeni düzenlemeler de gündeme geliyor. Sektörde yaşanan dönüşüme teknolojiyle katkı sunmayı hedefleyen Samsun’daki Rota Yapı Yönetim ise site sakinleri ile yönetim arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla yapay zekâ destekli bir sistem geliştirdi.

"Asya" site sakinlerinin çağrılarını karşılıyor

"Asya" adı verilen yapay zekâ destekli asistan, site sakinleriyle telefon üzerinden karşılıklı iletişim kurabiliyor. Gelen çağrıları karşılayan sistem, soruları yanıtlıyor, talep ve bildirimleri kayıt altına alıyor ve görüşme sonucunu yönetim ekibine aktarıyor. Sistemle birlikte site sakinlerinin "Aradım ama ulaşamadım", "Talebimi ilettim ancak dönüş yapılmadı" veya "Söylediğim konu unutuldu" şeklindeki iletişim sorunlarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

"Bir robottan ziyade insan gibi bir konuşma üslubu sunuyor"

Rota Yapı Yönetim yetkilisi İlhami Efe, yapay zekânın insanın yerine değil, daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla kullanıldığını belirterek, "Yapay zekâ hayatımızın içerisine hızlı bir giriş yaptı ve hayatımızı kolaylaştırdı. Biz de bunu kendi sektörümüze entegre ederek insanlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla bir çalışma başlattık. Gelen telefon çağrılarını yapay zekâ ile karşılıyoruz. Tüm talepleri yazılı ve sesli olarak kayıt altına alıyor, arka planda bize düşen bu görüşmeleri aciliyet durumuna göre değerlendirerek site sakinlerine geri dönüşler yapıyoruz. Burada yapay zekâ, bir robottan ziyade insan gibi bir konuşma üslubu sunuyor. Karşı taraftan gelen soruları alıyor, onlara cevap veriyor ve yardımcı olmaya çalışıyor. Robotlaşmanın ötesinde, insanlara insani bir üslupla hizmet sunuyor" dedi.

"Hiçbir çağrıyı kaybetmemiş oluyoruz"

Yapılan hizmetin meyvelerini almaya başladıklarını söyleyen İlhami Efe, "Site sakinlerimiz bu uygulamadan gayet memnun. Hiçbir çağrıyı kaybetmemiş oluyoruz. Bütün çağrılar kayıt altında tutuluyor. Daha sonra gelen çağrılarla ilgili kendilerine geri dönüş sağlıyor ve görüşmeleri yazılı olarak arşivlerimizde tutuyoruz. Böylece sorunlarını hızlı bir şekilde çözmüş oluyoruz" diye konuştu

"3 günde yaptığımız telefon görüşmelerini bir saate indirmiş durumdayız"

Telefon trafiğinin önemli ölçüde azaldığını söyleyen Efe, "Bu aramaları da yapay zekâ asistanımıza yaptırıyoruz. Asya, bizim adımıza bu görüşmeleri gerçekleştiriyor. 3 günde yaptığımız telefon görüşmelerini bir saate indirmiş durumdayız. Bu da burada çalışan arkadaşlarımızın binalara daha hızlı ve verimli hizmet vermesini sağladı. Telefon görüşmeleri bizim için ciddi bir zaman kaybına neden oluyordu. Bunu minimize ederek zamanı işimize ve insanlara hizmete dönüştürmek adına yapay zekâyı faydaya çevirdik. Sonuçta herkes bizi bir talep veya sorun için arıyor. Görüşmeler sırasında bir sorudan diğerine geçilebiliyor, notlar atlanabiliyor ve geri dönüş yapmak zorlaşabiliyor. Biz de hiçbir şeyin atlanmaması adına yapay zeka asistanla bunun önüne geçmeyi amaçladık. Böylece zamandan tasarruf sağladık" şeklinde konuştu.