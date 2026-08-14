Samsung, AirPods Max’e rakip olacak yeni bir kulaklık geliştiriyor

Samsung, kablosuz kulaklık ürün gamını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre önce kulak kancalı ve klipsli tasarıma sahip yeni Galaxy Buds modelleri üzerinde çalıştığı ortaya çıkan şirketin, bir de kulak üstü kablosuz kulaklık geliştirdiği keşfedildi.

Samsung'un Galaxy Wearable uygulamasında bulunan kodlar, henüz duyurulmayan bu kulaklığın varlığını ortaya çıkardı. Bluetooth bağlantısını destekleyeceği doğrulanan cihazın, tasarım ve kullanım açısından Apple AirPods Max ile Samsung bünyesindeki JBL'ın Tour One M3 modeline benzer bir ürün olması bekleniyor.



Görsel kaynağı: SamMobile

SAMSUNG KULAKLIĞA ŞİMDİLİK “GALAXY H1” DİYOR

Samsung'un yeni kulaklığı şirket içinde “Galaxy H1” kod adıyla anılıyor. Ancak bunun ürünün satışa çıkacağı isim olması beklenmiyor. Nihai ismin, cihazın resmî tanıtımına yaklaşıldığında ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Projenin henüz erken aşamada olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle kulaklığın yakın zamanda piyasaya çıkması beklenmezken mevcut tahminler 2027'nin başlarını işaret ediyor. Tabii geliştirme sürecine bağlı olarak bu takvimde değişiklik yaşanabilir.



Apple AirPods Max

Kulaklığın teknik özellikleri ise şimdilik doğrulanmış değil. Bununla birlikte Bluetooth 6.0, Samsung'un SSC UHQ ses kodeği, Adaptif Aktif Gürültü Engelleme (ANC), ortam sesi modu, yapay zekâ asistanı entegrasyonu ve Auto Switch gibi özelliklerin cihazda yer alabileceği tahmin ediliyor. Kulak üstü yapısı sayesinde standart Galaxy Buds modellerinden çok daha uzun bir pil ömrü sunması da beklentiler arasında.

Samsung'un kulak üstü kulaklık pazarına girmesi hâlinde şirket, Galaxy telefon ve tabletleriyle çalışan ses ürünleri ekosistemine tamamen yeni bir ürün kategorisi eklemiş olacak.

(Kaynak: SamMobile)