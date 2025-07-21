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Instagram'ın yeni özelliği ortaya çıktı! Özellikle 'Reels izlemeden yapamıyorum' diyenlerin dikkatini çekecek

Instagram, Reels videoları için otomatik kaydırma özelliğini test ediyor. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, videolar arasında manuel kaydırma yapmadan içerikleri kesintisiz izleyebilecek. Özellik şu an sınırlı kullanıcılarla test ediliyor ve yakında daha geniş kitlelere sunulması bekleniyor.

Instagram'ın yeni özelliği ortaya çıktı! Özellikle 'Reels izlemeden yapamıyorum' diyenlerin dikkatini çekecek
Enes Çırtlık

Sosyal medya platformları, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına sürekli olarak yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Görünüşe bakılırsa bu tarz yeniliklerden biri de popüler sosyal medya platformu Instagram'ın Reels tarafı için geliştirilen otomatik kaydırma özelliği.

INSTAGRAM REELS'A OTOMATİK KAYDIRMA ÖZELLİĞİ

Beebom sitesinin haberine göre Instagram, kullanıcıların başparmaklarını ya da herhangi bir parmaklarını bile kaldırmalarına gerek kalmadan reels videolarını kesintisiz oynatan yeni bir otomatik kaydırma özelliğini test ediyor.

Instagram ın yeni özelliği ortaya çıktı! Özellikle Reels izlemeden yapamıyorum diyenlerin dikkatini çekecek 1

Instagram'ın otomatik kaydırma özelliği bir sonraki Reels'a geçmek için yukarı kaydırma işlemini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bu özellikte eğer izlediğiniz bir videoyu tekrar izlemek isterseniz de manuel olarak yukarı kaydırabileceksiniz. Ancak video sona erdiğinde sistem yine sıradaki videoya geçecek.

Özellik verilen bilgilere göre varsayılan olarak devre dışı gelecek fakat "paylaş" simgesinin altındaki üç noktalı menüye basarak “otomatik kaydırma” seçeneği yoluyla etkinleştirilebilecek.

Bu yeni otomatik kaydırma işlevi küçük bir yenilik gibi görünse de, özellikle uzun süre boyunca reels izleyen kullanıcılar için dikkat çekici olabilir.

INSTAGRAM REELS OTOMATİK KAYDIRMA ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR? NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Otomatik kaydırma özelliği henüz herkese sunulmuş değil. Instagram, bu yeniliği özellikle Hindistan’daki bazı içerik üreticileri ve sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediyor. Her ne kadar bu özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağına dair kesin bir tarih olmasa da, yakın zamanda kullanıma açılması bekleniyor.

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Instagram Instagram Reels
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