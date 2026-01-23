HABER

Instagram profilinizdeki o kısım kaldırılıyor! Yerine bakın ne geliyor

Meta, Instagram profil yapısında devrim niteliğinde bir değişikliği test etmeye başladı. Yeni sistemde, profilinizdeki "Takip Edilen" kısmı kalkıyor. Bunun yerine, Facebook'tan hatırladığımız ve sadece karşılıklı takipleştiğiniz kişileri kapsayan "Arkadaşlar" geliyor. İşte yeni dönemin detayları...

Enes Çırtlık

Instagram milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri. Meta çatısı altındaki platform, kullanıcılarının deneyimini kolaylaştırmak adına yeni özellikler üzerinde çalışmayı da sürdürüyor. Son haberlere göre ise Instagram, takip sisteminde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor.

INSTAGRAM'A 'ARKADAŞLAR' GELİYOR

Webtekno'da yer alan habere göre, hazırlanılan köklü değişiklik ile birlikte artık kullanıcı profillerinde “takip edilen” sayısı yerine karşılıklı takipleşilen kişi sayısı, yani “arkadaşlar” gösterilecek. Meta, bu özelliği şu anda sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediyor.

Yeni sistemde arkadaş, iki kişinin birbirini karşılıklı takip etmesi anlamına geliyor. Bu, sadece sayılara dayalı popülerlik anlayışından uzaklaşarak, dijital ilişkilerde karşılıklılık ve samimiyeti öne çıkarıyor. Sosyolojik açıdan bu, sosyal medyada daha anlamlı bağların teşvik edilmesi demek.

Meta, bu adımı “Instagram’ı daha kişisel bir deneyim haline getirmek” olarak tanımlıyor. Kullanıcılar artık sadece kaç kişiyi takip ettiklerini değil, kaç kişiyle gerçekten karşılıklı bir bağ kurduklarını görecek. Dijital yalnızlık çağında bu, aidiyet hissini güçlendirmeye yönelik bir strateji olabilir.

Instagram daha önce de "Yakın arkadaşlar”, “Blend” ve arkadaş haritası gibi samimiyete dayalı özelliklerle bu yönelimi sinyalleri vermişti.

