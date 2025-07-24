Instagram Reels nasıl oluşturulur? Instagram'da reels oluşturma

Instagram, dünyanın dört bir yanından kullanılabilen, birbirini tanıyan ve tanımayan herkesin iletişim kurabildiği ve paylaşımlar yapabildiği bir platformdur. Hem kişiler hem de firmalar tarafından kullanılabilen Instagram platformu sayesinde kullanıcılar farklı kullanıcılar ile etkileşime girerek isim bilinirliği ve tanınırlığı kazanabilmektedir.
Birçok kişi için gelir kaynağı haline de gelen Instagram platformu üzerinden yasal yolla para kazanabilmek, satış yapabilmek, ürün ve hizmet sunabilmek de mümkün olabilmektedir. Özelikle son zamanlarda Instagram platformuna sonradan gelen bir özellik olan Reels videoları son derece popüler bir hale gelmiştir. Hem oluşturması hem izlemesi hem de paylaşması son derece kolay olan reels videolarını üretirken bazı püf noktalarına dikkat etmek kullanıcılara birçok avantaj da sağlamaktadır.
Instagram platformuna ait bir özellik olan reels videoları en çok 60 saniyelik bir içeriğe sahip olan, kısa, dikey formatta, dinamik, içeriğinde hareketli ya da hareketsiz görüntüler barındıran, müzik de alt yazı da eklenebilen videolardır. Bir başka popüler sosyal medya platformu olan TikTok platformuna benzer olarak dikey videoları ön plana çıkartan ve video içerikleri üretmeyi sağlayan reels sayesinde takipçi sayısını arttırabilmek ve etkileşim oluşturabilmek de mümkün olabilmektedir.
Reels videolarının yer aldığı kaydırılabilir sekmeye ulaşabilmek için Instagram uygulamasının ana sayfasında yer alan alt kısımdaki Reels simgesini kullanmak yeterli olmaktadır. Basit bir formda hızlıca reels videoları üretebilmek oldukça kolaydır. İzlerken de oluştururken de çok fazla bir zaman ayırmaya gerek olmayan reels videoları son zamanların en popüler paylaşım türlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Reels videosu oluşturabilmek için şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır:
- Instagram uygulamasına girilir.
- Gönderi kısmından Instagram kamerası açılır.
- Reels seçilir.
- İlerlenerek gelinen kısımda Instagram platformu tarafından sunulan iki seçenek yer almaktadır. Bunlardan biri çekim için kayıt düğmesini kullanmaktır. Diğeri ise film rulosundan çeşitli fotoğraflar ya da video görüntüleri seçmektir.
- Paylaşılmak istenen video ya da fotoğraf seçilir.
- -Kamera ile çekim yapılıp Reels videosu oluşturulacaksa kayıt tuşu kullanılarak kısa videolar çekilir. Eğer Instagram kamerası ile çekim yapılacaksa kayıt düğmesine basılı tutulmalıdır. Tercihe göre bu aşamada tek seferlik bir video kaydı da yapılabilmektedir.
Reels videosu hazırlanırken şu adımlar izlenir:
- Görsel seçimi yapabilmek için ekranın alt tarafında yer alan görsel ekleme kısmına dokunulur.
- Reels videosuna eklenecek olan görsel seçilir ya da yeni bir video çekilir.
- Bir sonraki adımda oluşturulacak olan video için efekt, hız ve müzik seçilir.
- Reels videosuna uygun olduğu düşünülen müzik seçilerek videoya eklenir.
- Çeşitli Instagram araçları örnek olarak filtre ve efektler kullanılarak video zenginleştirilir.
- Video hızı ayarlamak için zamanlayıcı kısmına dokunulur ve bu kısımdan hız seçilir.
- Kayıt yapılacaksa kayıt edilmiş olan videoyu sonlandırmak için de yeniden kayıt düğmesine basılır. Aynı düğmeye yeni bir kayıt başlatmak için yeniden dokunulabilir. Daha önceden kayıt edilmiş olan bir video da izlenebilir, paylaşılmadan önce bazı ayarlar yapılabilir. eğer önceden kayıt edilen videolar düzenlenecekse klip düzenle aracına dokunularak silmek, kırpma düzenleme gibi işlemler yapılabilmektedir.
- Instagram araçlarının kullanılacağı aşamada çeşitli çizimler, çıkartmalar eklenebilir. Ardından son hali tekrar izlenen Reels paylaşılmadan önce kontrol edilir. Eklenmek ya da değiştirilmek istenen kısımlar değerlendilir. Çekilen ya da galeriden seçilen mevcut videonun tüm düzenlemeleri yapıldıktan ve son haline getirildikten sonra paylaşılır.