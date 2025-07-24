Instagram Reels nasıl oluşturulur? Instagram'da reels oluşturma

Instagram, dünyanın dört bir yanından kullanılabilen, birbirini tanıyan ve tanımayan herkesin iletişim kurabildiği ve paylaşımlar yapabildiği bir platformdur. Hem kişiler hem de firmalar tarafından kullanılabilen Instagram platformu sayesinde kullanıcılar farklı kullanıcılar ile etkileşime girerek isim bilinirliği ve tanınırlığı kazanabilmektedir.

Birçok kişi için gelir kaynağı haline de gelen Instagram platformu üzerinden yasal yolla para kazanabilmek, satış yapabilmek, ürün ve hizmet sunabilmek de mümkün olabilmektedir. Özelikle son zamanlarda Instagram platformuna sonradan gelen bir özellik olan Reels videoları son derece popüler bir hale gelmiştir. Hem oluşturması hem izlemesi hem de paylaşması son derece kolay olan reels videolarını üretirken bazı püf noktalarına dikkat etmek kullanıcılara birçok avantaj da sağlamaktadır.

Instagram Reels nasıl oluşturulur?

Instagram platformuna ait bir özellik olan reels videoları en çok 60 saniyelik bir içeriğe sahip olan, kısa, dikey formatta, dinamik, içeriğinde hareketli ya da hareketsiz görüntüler barındıran, müzik de alt yazı da eklenebilen videolardır. Bir başka popüler sosyal medya platformu olan TikTok platformuna benzer olarak dikey videoları ön plana çıkartan ve video içerikleri üretmeyi sağlayan reels sayesinde takipçi sayısını arttırabilmek ve etkileşim oluşturabilmek de mümkün olabilmektedir.

Reels videolarının yer aldığı kaydırılabilir sekmeye ulaşabilmek için Instagram uygulamasının ana sayfasında yer alan alt kısımdaki Reels simgesini kullanmak yeterli olmaktadır. Basit bir formda hızlıca reels videoları üretebilmek oldukça kolaydır. İzlerken de oluştururken de çok fazla bir zaman ayırmaya gerek olmayan reels videoları son zamanların en popüler paylaşım türlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Reels videosu oluşturabilmek için şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır:

Instagram uygulamasına girilir.

Gönderi kısmından Instagram kamerası açılır.

Reels seçilir.

İlerlenerek gelinen kısımda Instagram platformu tarafından sunulan iki seçenek yer almaktadır. Bunlardan biri çekim için kayıt düğmesini kullanmaktır. Diğeri ise film rulosundan çeşitli fotoğraflar ya da video görüntüleri seçmektir.

Paylaşılmak istenen video ya da fotoğraf seçilir.

-Kamera ile çekim yapılıp Reels videosu oluşturulacaksa kayıt tuşu kullanılarak kısa videolar çekilir. Eğer Instagram kamerası ile çekim yapılacaksa kayıt düğmesine basılı tutulmalıdır. Tercihe göre bu aşamada tek seferlik bir video kaydı da yapılabilmektedir.

Reels videosu hazırlanırken şu adımlar izlenir: