Instagram ve Facebook Meta çöktü mü? Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtını arıyor! 24 Haziran Instagram erişim engeli

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Facebook ve Instagram’da an itibari ile bağlantı ve erişim sorunları yaşanmaya başladı.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'DA ERİŞİM SORUNU - 24 HAZİRAN 2026 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Platforma giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar ekranlarında beklenmedik hata mesajları ile karşılaştıklarını belirtirken, uygulamaya erişim sağlayabilenler ise ana sayfa akışının yenilenmediğini, hikayelerin yüklenmediğini bildirdi.

Kullanıcılar, yaşadıkları bu aksaklıkların ardından internet bağlantılarını kontrol etseler de sorunun genel bir kesintiden kaynaklandığını fark ederek diğer platformlar üzerinden duruma tepki gösterdi.