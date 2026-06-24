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Instagram ve Facebook Meta çöktü mü? Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtını arıyor! 24 Haziran Instagram erişim engeli

Dijital medya platformları Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar "META Instagram Facebook çöktü mü" sorusunun yanıtını arıyor. Meta uygulamalarında yaşanan yavaşlamanın ardından gözler resmi açıklamalara çevrildi. Whatsapp, Twitter çöktü haberlerine rağmen bu iki platformda sorun yaşadığı görüşmezken, İnstagram ve Facebook erişim sorunu devam ediyor. İşte detaylar...

Instagram ve Facebook Meta çöktü mü? Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtını arıyor! 24 Haziran Instagram erişim engeli
Mustafa Fidan

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Facebook ve Instagram’da an itibari ile bağlantı ve erişim sorunları yaşanmaya başladı.

Instagram ve Facebook Meta çöktü mü? Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtını arıyor! 24 Haziran Instagram erişim engeli 1

FACEBOOK VE INSTAGRAM'DA ERİŞİM SORUNU - 24 HAZİRAN 2026 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Platforma giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar ekranlarında beklenmedik hata mesajları ile karşılaştıklarını belirtirken, uygulamaya erişim sağlayabilenler ise ana sayfa akışının yenilenmediğini, hikayelerin yüklenmediğini bildirdi.

Instagram ve Facebook Meta çöktü mü? Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtını arıyor! 24 Haziran Instagram erişim engeli 2

Kullanıcılar, yaşadıkları bu aksaklıkların ardından internet bağlantılarını kontrol etseler de sorunun genel bir kesintiden kaynaklandığını fark ederek diğer platformlar üzerinden duruma tepki gösterdi.

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