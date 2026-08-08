Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında 6 Ağustos’ta A.G. ve E.E.’nin Yeni Mahalle’deki evleri ile Moğultay Mahallesi’ndeki iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 20 gram esrar ile 982 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında A.G., E.D. ve E.E. hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan, M.D., A.İ.K., B.T., U.T. ve H.G. hakkında ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan işlem başlatıldı. Operasyonda ele geçirilen 982 sentetik ecza hapın, Tunceli’de bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır