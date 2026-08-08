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Muğla, uluslararası seramik sempozyumuna ev sahipliği yapacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Menteşe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek.

Muğla, uluslararası seramik sempozyumuna ev sahipliği yapacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Menteşe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek I. Uluslararası Muğla Seramik Sempozyumu, 15-30 Ağustos tarihleri arasında Karabağlar Yaylası Narlı Kahve’de gerçekleştirilecek.

Çağlar Ötesinden Günümüze Kadim Miras: Seramik temasıyla düzenlenecek etkinlik, Türkiye’den ve farklı ülkelerden sanatçıları Muğla’da buluşturacak. 15-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek I. Uluslararası Muğla Seramik Sempozyumu, seramiğin binlerce yıllık kültürel mirasını çağdaş sanat anlayışıyla bir araya getirerek uluslararası bir paylaşım platformu oluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye ve Dünyadan sanatçılar Muğla’da bir araya gelecek
Sempozyum kapsamında Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden davet edilen sanatçılar, üretim süreçlerini ziyaretçilerle paylaşacak, bilgi ve deneyim aktarımında bulunacak.

Sempozyumun Onur Konuğu ise Türk seramik sanatının önemli isimlerinden Mehmet Tüzüm Kızılcan olacak. Sempozyuma Kaan Canduran, Şirin Koçak, Betül Demir, Samet Aygün, Reinhard Keitel, Kseniia Zhizhyk, Chirayu Kumar Sinha, Tevfik Türen Karagözoğlu, Menekşe Eda Öztürmen ve Sedat Çayır katılacak.

Atölyeler ve sanatçı buluşmaları düzenlenecek
Etkinlik boyunca gerçekleştirilecek pişirimler, atölye çalışmaları, sanatçı söyleşileri ve uygulamalı üretimler sayesinde ziyaretçiler seramiğin toprağa, ateşe ve zamana dayanan dönüşüm sürecini yakından izleme fırsatı bulacak.

Karabağlar Yaylası sanatın buluşma noktası olacak

Doğal ve tarihi dokusuyla öne çıkan Karabağlar Yaylası Narlı Kahve, uluslararası nitelikteki bu organizasyona ev sahipliği yaparak Muğla’nın kültürel yaşamına katkı sunacak. Organizasyonla seramik sanatının evrensel dili aracılığıyla farklı kültürlerden sanatçıların bir araya getirilmesi, bilgi alışverişinin teşvik edilmesi ve Muğla’nın uluslararası seramik sanatının önemli buluşma merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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