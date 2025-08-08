Instagram yorum sabitleme nasıl yapılır?

Instagram yorum sabitleme özelliği sayesinde, paylaşılan bir gönderinin altındaki en dikkat çekici yorumu vurgulamak mümkündür. Bu yorum, takipçinizin güzel bir geri bildirimi veya bir açıklaması olabilir. Aynı zamanda markalar için müşteri memnuniyetini gösteren yorumların sabitlenmesi, diğer müşteriler için güven duygusunu pekiştirici bir etki yaratabilmektedir.

Instagram'da yorum sabitleme nasıl yapılır?

Instagram yorum sabitleme işlemi, 2020 yılının Temmuz ayında kullanıcılara sunulmuştur. Bu işlem oldukça basittir.

İşte adım adım Instagram yorum sabitleme yöntemi:

İlk olarak telefonunuzdan (iPhone veya Android) Instagram uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir.

Telefonunuzdan Instagram uygulamasına giriş yaptıktan sonra yorumu sabitlemek istediğiniz gönderinizi bulun.

Gönderinizin altındaki yorumlardan sabitlemek istediğiniz yorumu bulun.

Yorumun üzerine birkaç saniye basılı tutun. Ekranın sağ üst köşesinde raptiye simgesi çıkacaktır. Bu simgeye tıklayın.

Böylece yorum sabitlenmiş olacak ve yorumların en üstünde gözükecektir. Yorum sabitleme özelliği, hem içerik üreticileri için hem de işletme hesapları için önemli bir sosyal medya stratejisidir. Takipçilerin ilgisini çekecek veya topluluğunuzun genel havasını yansıtan yorumları ön plana çıkarmak, etkileşimi artırmanın ve pozitif bir algı yaratmanın en etkili yollarından biridir.

Instagram'da yorumu başa tutturma nasıl geri alınır?

Instagram kullanıcıları, sabitledikleri yorumu daha sonrasında geri alabilmektedirler. Geri alma işlemi sabitleme işlemi ile neredeyse aynıdır. Instagram'da başa tutturduğunuz yorumu geri almak için uygulamanız gereken adımlar şu şekildedir:

Mobil cihazınızdan (ıPhone veya Android) Instagram uygulamasına giriş yapın ve başa tutturduğunuz yorumu geri almak istediğiniz gönderinizi bulun.

Gönderinizin altındaki yorumlara tıklayın ve listenin en üst kısmındaki sabitlenmiş yorumu kaldırmak için yorumun üzerine birkaç saniye basılı tutun.

Yorumun üzerine basılı tuttuğunuzda karşınızda raptiye simgesi çıkacaktır. Bu simgeye yeniden tıklayın.

Ekranda karşınıza bir onay penceresi gelecektir. "Sabitlemeyi kaldır" seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Instagram yorumları neden bu kadar önemli?

Instagram, sadece görsel paylaşım yapılan bir platform değildir. Kullanıcılar arasındaki etkileşimi merkeze alan bir sosyal ağdır. Bu etkileşimin en önemli parçalarından biri yorumlardır. Bir gönderinin altına yapılan yorumlar çoğu zaman beğeniler ve izlenmelerden daha etkili olmaktadır.

Takipçilerle doğrudan iletişim kurma imkanı sunan yorumlar, bir bağlılık yaratmanın en doğal yollarından biridir. Yorumlar, aynı zamanda o markanın veya içerik üreticisinin güvenilir olup olmadığını da yansıtmaktadır. Özellikle bir marka hesabı için müşterilerden gelen olumlu yorumlar, diğer müşterileri olumlu yönde etkilemektedir.

Güvenirliğin yanında etkileşimin kalitesini ve hesabın görünürlüğünü de etkilemektedir. Bu yüzden gönderilerin altına yapılan yorumlara yanıt vermek ve iletişimde kalmak, Instagram'da ön plana çıkmanın temel kurallarından biridir.