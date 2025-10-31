HABER

İnternet kullanma alışkanlıklarına göre sen hangi döneme aitsin?

Çoğumuz internetle büyüdük ama teknoloji ilerledikçe çok şey değişti! Zamanında MSN’de çevrimiçi olup titreşim gönderirken, şimdilerde story atmadığımız gün olmuyor! Hadi bakalım, senin internet ruhun hangi döneme aitmiş öğrenelim! 👇

1/8

Uyanınca ilk yaptığın şey ne?

Önce ayılmaya çalışırım.
Bir duş alır kendime gelirim.
Alarmı erteler, biraz daha uyurum.
Önce telefonu alır, sosyal medyada gezinirim.
Kahve içmem lazım!
2/8

“İnternete girmek” deyince aklına ilk ne geliyor?

Modem fişini takmak. 🙄
Facebook’a girmek.
Bir şeyler araştırmak.
İnternet mi? Sosyal medya olmasın o? 😁
İnternete girmek mi kaldı, hepimiz içindeyiz zaten!
3/8

Peki, internette en son ne arattın?

Tanınmış birinin hayatına baktım.
Tatile gidebileceğim birkaç ülke veya şehir araştırdım.
İşimle ilgili araştırmalar yaptım.
Gideceğim bir yerin konumuna baktım.
İnternet bankacılığını kullandım.
4/8

Profil fotoğrafını en son ne zaman değiştirdin?

5 yıl önceydi sanırım...
Arada bir güncelliyorum, ama öyle profesyonel pozlarla değil.
Her ay mutlaka değiştiririm.
Sadece özel bir etkinlik olursa değiştiririm.
Yapay zekayla yeni bir tane yapıp değiştirdim bile! 😎
5/8

Bir arkadaşın sana "Mutlaka izle!" diyerek bir link attı. Ne yaparsın?

"Sonra izlerim ya." der geçerim.
Açmadan önce ne olduğuna bakarım.
Direkt izlerim ama yorum yapmam.
İzlemeden, bir emojiyle tepki veririm. 🙄
1.5x hızda izlerim, zaman önemli!
6/8

İnternette ünlü olsan ne olarak tanınırdın?

Vine fenomeni.
Blog yazarı.
Makyaj/moda içerikleriyle.
Her akıma katılarak.
Sanatsal tarafımı gösterdiğim içeriklerle.
7/8

Telefon kullanımıyla ilgili sana en nostaljik gelen şey ne?

0.facebook'a girdiğimiz o dönem...
MSN kullandığımız o güzel yıllar...
Tuşlu telefonda saatlerce yılan oyunu oynamak...
Bir dönem herkesin kullandığı o fotoğraf filtresi...
Telefonun arka kamerasıyla çektiğimiz o fotoğraflar...
8/8

Söyle bakalım, hangisi olmadan yaşayamazsın?

Sosyal medya olmadan bir günü bile geçiremem!
Sosyal medya önemli değil de her an internete girebilmeliyim.
Her şeyi alın ama navigasyonu asla!
Online yazışma uygulamaları benim her şeyim!
Hiçbirinden vazgeçemem, ben bir internet bağımlısıyım!
