İnternet üzerinden tanıştığı kişilerle mesire alanına gitti! Saldırıya uğrayıp gasp edildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde internet uygulaması üzerinden tanıştığı 5 kişi tarafından mesire alanına götürülerek darp edilen bir kişi, telefonunun da gasp edildiğini belirterek jandarmaya başvurdu. Yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.İ. isimli şahıs, internet sitesi uygulaması üzerinden tanıştığı iki kişiyle Çerkezköy merkezde buluştu.

Şahıslar tarafından Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan Kocameşe Mesire alanına götürülen U.İ., burada saldırıya uğradı. Darbedilen şahıs, telefonunun da zorla alındığını beyan ederek jandarmaya başvurdu.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

U.İ.'nin müracaatı üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adli tahkikat başlatıldı. Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan detaylı çalışmalarda, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen R.Y., M.Ş., S.K., F.G. ve F.G. isimli 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

