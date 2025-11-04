HABER

İnterneti daha yararlı kullanmanızı sağlayacak 10 harika bilgi

Artık hepimiz için internet iş, sosyalleşme, eğlenme hatta öğrenmenin merkezi haline geldi. Ama kabul edelim ki, çoğu zaman saatlerce internette dolaşıp hiçbir şey yapmadan günü bitiriyoruz. Oysa internet biraz daha akıllıca kullanılırsa, zamanı daha verimli hale getirebilir. İşte seni daha bilinçli bir internet kullanıcısı yapacak 10 harika bilgi! 👇

1. Tarayıcı eklentilerini daha verimli hale getir!

Reklam engelleyici, çeviri aracı, not tutucu veya fiyat karşılaştırma eklentileriyle internet gezintini daha verimli ve kolay bir hale getirebilirsin.

2. E-posta bültenlerini filtrele, kaosa son ver.

Her markaya e-postanı verdiğin için mail kutun dolup taşıyor olabilir ama çözümü basit. E-posta uygulamanda filtreler oluşturarak gereksiz bültenleri otomatik arşivleyebilirsin. Böylece önemli mailler gözden kaçmaz, posta kutun da nefes alır.

3. YouTube’u eğitim aracı olarak kullan.

YouTube'da sadece eğlenceli videolar değil, tam anlamıyla bir bilgi hazinesi var! Yeni bir dil öğrenmek, farklı bir mesleğe yönelmek veya bir hobi edinmek için gerekli tüm eğitici videoları bulabilirsin.

4. Google’ı doğru şekilde kullanmayı öğren!

Sadece kelime yazmak yerine “tırnak içine almak”, “site:” veya “filetype:” gibi arama operatörleriyle Google’ı profesyonel bir araştırma aracına dönüştürebilirsin. Mesela “filetype:pdf psikoloji notları” yaz, bir sürü ücretsiz kaynak karşında!

5. Sosyal medyada harcanan zamanı ölç.

Telefon ayarlarında ekran süresine bir bak ve dürüst ol: Günün kaç saati Reels veya TikTok’ta kayboluyor? “Forest” ya da “Digital Wellbeing” gibi uygulamalarla kendine sınır koyabilirsin.

6. Şifrelerini tek bir yerde güvende tut!

“123456” veya “qwerty” gibi şifreler çoktan tarihe karıştı bile! LastPass ya da Bitwarden gibi şifre yöneticileri, tüm hesaplarını hem güvenli hem hatırlanabilir hale getiriyor. Bir kere kur, sonra her şey tek tıkla senin elinde!

7. İnternetteki ücretsiz eğitim fırsatlarını kaçırma!

Google Digital Garage, Coursera, edX, Udemy’nin ücretsiz kursları... Hepsi elinin altında! Haftada sadece 1-2 saat ayırsan bile, yeni bir beceri edinerek iş fırsatlarını çoğaltabilirsin. Üstelik bazıları sertifika bile veriyor!

8. Bilgi kirliliğine karşı kaynak kontrolü yap.

İnternette her gördüğüne inanma! Özellikle sosyal medyada paylaşılan haberlerin doğruluğunu teyit etmek için “teyit.org” veya “snopes.com” gibi platformlara göz at. Gerçek bilgiye ulaşmanın yolu artık daha kolay!

9. Depolama alanını hafiflet!

Google Drive, Dropbox veya OneDrive sayesinde dosyalarını hem güvenli saklayabilir hem dosyalarına her yerden erişebilirsin. Bilgisayarın bozulsa bile fotoğrafların, belgelerin, ses kayıtların güvende olur. USB çağını kapatma vakti geldi!

10. Zamanlayıcı ve görev yöneticileriyle planlı yaşa.

İnterneti sadece tüketmek değil, üretmek için de kullan. “Trello”, “Notion” ya da “Todoist” gibi araçlarla haftalık planlarını oluştur. Gözünün önünde olunca erteleme huyu da bir tık azalıyor, dene ve gör!

