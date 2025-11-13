İnternetin bize kattıkları: Gerçekten internetin işimize yarayan 10 özelliği

1. Her şeye hızlıca erişebiliyoruz.



İnternet denilince herkesin aklına hemen hız geliyor. Eskiden kitaplardan saatlerce arayıp bulabileceğimiz bilgilere tek tıkla, saniyeler içinde erişebiliyoruz. İnternetle birlikte bilgi herkesin ulaşabileceği hale geldi yani.

2. İnternet sayesinde uzaklar yakın oldu.



Artık uzak diye bir kavram yok farkında mısın? Çünkü en uzak yerlere bile internet sayesinde saniyeler içinde ulaşmak mümkün. Kilometrelerce uzaktaki Amerika'daki bir arkadaşınla internet sayesinde görüntülü konuşman mümkün oluyor.

3. Sen hâlâ market market mi geziyorsun?



İnternetle birlikte alışverişi artık telefonlarımızdan yapıyoruz. Evde televizyon karşısında otururken düğün için abiye bakabiliyor ya da sabah uyandığında mutfak eksiklerini tek tuşla sipariş verebiliyorsun.

4. Eğitimler bile online'a taşındı.



Özellikle pandemi ile hayatımıza online dersler girdi. Uzaktan eğitim dışında birçok farklı alanda eğitimleri internette bulmak mümkün. Yani artık okula gider gibi online eğitimler alabiliyoruz.

5. Eğlenceyi de internette buluyoruz.



Canımız sıkıldığında eskiden televizyonu açar ve kanallarda gezerdik. Şimdi ise internetle birlikte sıkıldığımız an her şeye ulaşabiliyoruz. Filmlerden dizilere, belgesellere ve canlı yayınlara kadar izlemek istediğimiz her şeye internet sayesinde çok hızlı ulaşıyoruz.

6. Küçük işletmelerin internet çok işine yaradı.



Küçük işletmeler için dükkan açmak epey zor aslında. Dükkan tutmak, içini dekore etmek derken bir sürü masraf çıkıyor. Ama internetle birlikte küçük işletmeler e-ticaret siteleri üzerinden satış yapabiliyorlar. Çok masraf yapmadan işe hemen başlayabiliyorlar kısacası.

7. Haber almak da artık oldukça kolay.



Haberleri eskiden gazetelerden ve akşam haberlerinden öğreniyorduk. Şimdi öyle mi? Herhangi bir sosyal medyaya girerek istediğimiz her habere anında ulaşabiliyoruz.

8. Dünya artık ayaklarımızın altında!



İnternetin bize sağladığı en güzel şeylerden biri uzak olsa bile her kültürü görebilmemiz. Japonya'da gerçekleşen bir festivali izleyebiliyor ya da dünyanın bir yerinde Cadılar Bayramı'nda kim ne giymiş görebiliyoruz.

9. İnternetle birlikte yeni meslekler de ortaya çıktı.



20-30 sene önce hiç duymadığımız, biri söylese inanmayacağımız meslekler internetle ortaya çıktı. Influencer diye bir meslek var mesela artık. Bunun gibi internetin ortaya çıkardığı meslekler aslında oldukça fazla.

10. Sanat artık çok daha erişilebilir.



İnternet yokken sanat, sadece fiziksel olarak sergilere gidip görülebilen bir şeydi. Ama artık müzelerden sergilere her şey online gezilebiliyor.