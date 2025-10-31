İnternetin ilk dönemlerinde e-posta zincirleriyle yayılan ilginç şehir efsaneleri

Toplanın internetin tozlu raflarında bir seyahate çıkıyoruz. Bu sefer keşfimiz, zamanında e-posta yoluyla yayılan o eşsiz şehir efsaneleri. Hazırsanız hadi başlıyoruz!

1. “Bu maili 7 kişiye göndermezsen lanetleneceksin!”

Zincir efsanelerinin atası herhalde bu maildir. Genellikle bir hayalet hikayesiyle başlayan bu mailin sonunda hepimizi “göndermezsen kötü şeyler olur” tehdidi karşılar. Kimimiz korkudan, kimimiz meraktan gönderirdi ama sonuçta herkes bir kere bu zincire düşmüştü...

2. “Bill Gates para dağıtıyor!”

Acaba gerçek mi diye düşündüren, içimize umut kırıntıları serpen o eşsiz efsane... Belki de en ünlü e-posta efsanesiydi! Mesajda, “Bu maili 10 kişiye gönder, Microsoft seni izliyor, 100 dolar kazanacaksın” yazardı. Bu efsane zaman içinde o kadar yayılmıştı ki, Bill Gates gerçekten açıklama yapmak zorunda kaldı. Elbette kimseye para verilmedi ama hepimiz bir umutlandık!

3. “İstanbul Boğazı’nda bulunan Contorium elementi”

Ee her zaman para değil bilimsel efsaneler de mail kutumuza düşüyordu. Bir dönem e-postalarda, İstanbul Boğazı’nda yalnızca Türkiye’de bulunan “Contorium” adında bir elementin keşfedildiği yazdı. Bu elementin değeri çok fazlaydı, herkesin hayatı kurtulacaktı. Ama aslında böyle bir şey yoktu, bir öğrenci sadece bilgi kirliliğini göstermek için böyle bir şey başlatmıştı...

4. “Bir kızın ruhu bu maili okuyanı izliyor”

En korkunç maillerden biriydi herhalde... Çoğumuzun da ergenlik dönemi kabusuydu! “Bu maili gece 3’te okuma” diye başlar hemen ardından da korkunç bir hikaye anlatılırdı. Herkes bir şekilde okurdu, sonra da ışığı kapatmaya cesaret edemezdi. Kabul edelim, hepimiz en az bir kez okuduk!

5. “Facebook ücretli oluyor!”

E-posta zincirlerinden sosyal medyaya taşan bir söylenti.. Hepimizi bir dönem gerçekten korkuttu. “Facebook paralı olacak, paylaşmazsan hesabın kapanır” mesajı her sene farklı bir versiyonla yeniden dolaşıyordu. Yıllar geçse de kimse bunun gerçek olmadığını fark edememişti. Resmi açıklama sanıyorduk hatta...

6. “Virüs uyarısı: bu dosyayı sakın açma!”

Panikle yayılan zincirlerin başındaydı. Gerçek antivirüs firmalarının adını kullanır, sahte dosya isimleriyle herkesi korkuturdu. Bazen inanıp açtığımız da olurdu. Zaten bu dosyaların içinde de virüs vardı...

7. “Bir arkadaşına iyilik yap, bu maili gönder”

Tehdit içermeyen nadir zincirlerden biriydi hatta iyilik ve sevgi üzerine kuruluydu. Biraz da hayal tabii! Genellikle mailde “Bunu 5 kişiye gönder, dileğin gerçek olsun!” yazardı ve biz de bir umut o maili 5 kişiye gönderirdik. Kabul edelim zararsız ve basitti, umut doluydu. Pozitif enerji veriyordu...

8. “Gizli NASA fotoğrafları”

“Bu görselleri hemen indir, yoksa kaldırılacak!” diye başlayan o maillerde NASA'nın hepimizden sakladığı fotoğraflar vardı. Bazen aydan fotoğraflar bazen de gizli UFO'lar... Çoğu film sahnesinden alınmış olsa da kimse sorgulamazdı. Çünkü o dönem internette her şeyi gerçek sanıyor ve inanmak istiyorduk...