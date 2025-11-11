İnternette son dönemlerde her gün gördüğümüz paylaşım trendleri

1. Sabah rutin paylaşımları



Sabah rutinlerinin yer aldığı paylaşımlar artık sosyal medyada her gün gördüklerimizden. Bunları yapmayan yok desek yeridir. Sabah kahvaltı, kahve, cilt bakımı ya da sporu içeren bu tarz paylaşımları aramızda görmeyen yoktur herhalde.

2. Öncesi-sonrası paylaşımları



En meşhur paylaşımlardan biri de öncesi-sonrası dönüşümler. Bu paylaşımları her alanda görmek mümkün. Ev değişimlerinden estetik değişimlere her şey bu dönüşüm paylaşımlarının konusu olabiliyor. Bu şekilde kilo verme sürecini anlatan paylaşımlar da çok sık yapılıyor.

3. Yemek tabağı fotoğrafları



Son zamanlarda en çok gördüğümüz paylaşımlar yemek paylaşımları. Görseli güzel bir yemek bulan herkes hemen paylaşım yapıyor. Sanat eseri gibi olan tabaklar çekilirken çok özen gösteriliyor elbette. Artık sadece dışarıda yenen yemekler değil, evde güzel sunulan yemekler bile paylaşılıyor.

4. Kahve-kitap fotoğrafları



Herhalde bunu yapmayan yoktur. Sosyal medya var olduğundan beri kahve ve kitap paylaşımı yapılıyor. Bu paylaşımların modası da hiç geçmiyor. Bir kahve kupasının yanına koyulan açık şekilde kitap en güzel açıdan çekilip paylaşılıyor.

5. Geçiş videoları



Hazırlık videoları olarak başlayan bu paylaşımlar şimdi her şey için yapılıyor. Yemek hazırlığından pişmiş haline ya da evcil hayvanın ilk halinden son haline geçişi gösteren videoların yapıldığı o kadar çok şey var ki! Şehir değişimleri ya da gün batımı gibi doğa manzaraları için de bu videolar yapılıyor.

6. Fit check paylaşımları



Bu paylaşımları görmeden günümüz geçmiyor. Dışarı çıkmadan önce aynada çekilen son kombinin paylaşımını herkes yapıyor artık. Fit check yaparak takipçilerine herkes kombin önerileri yapıyor adeta.

7. Sokak röportajları



Sosyal medyada en sık gördüğümüz içeriklerden biri de sokak röportajları. Halka çeşitli konularda fikirlerinin sorulduğu bu röportajların bazıları o kadar ikonik oluyor ki hemen viral oluyor.

8. Vloglar



Günlük vloglar sosyal medyanın göz bebeği! Sevdiğimiz kişinin bir gününün nasıl geçtiğini izlemeye hepimiz bayılıyoruz. Herkesin farklı geçen günlerini izleyebileceğimiz vloglar sayesinde farklı ülkeler gezebiliyor, çeşitli yemekleri görebiliyor ve başkalarının hayatları nasıl öğrenebiliyoruz.

9. Ev turu videoları



Bunu özellikle yeni eve taşınanlar yapıyor. Evini güzel düzenleyen herkesin de yapabildiği bir paylaşım bu. İzleyenler ev dizaynı hakkında fikir sahibi olabiliyor. Minimalist ve ferah evleri izlemek insanı da rahatlatıyor.

10. Yemek tarif videoları



Son zamanlarda en çok gördüklerimizin başında yemek tarifleri geliyor. Herkesin şef olduğu sosyal medyada çok güzel yemek tarifi içerikleri görüyoruz. Bu videolar sadece yemek tarifi içermiyor elbette, mutfakla ilgili tüyolar da içeriyor.

11. Evcil hayvan paylaşımları



Sosyal medyada tüylü dostunu paylaşmak da yeni trendlerden. Kedi ya da köpeklerle yapılan paylaşımlar izleyenleri güldürüyor. Bunun yanında eğitim ve diğer konular hakkında bilgi veren içerikler de oldukça fazla.