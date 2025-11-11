HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

İnternette son dönemlerde her gün gördüğümüz paylaşım trendleri

Sosyal medyada her gün yeni bir trende uyanıyoruz. Bazıları çok uzun sürse de bazılarının ömrü birkaç saatten uzun olmuyor. Yetişmeye zorlandığımız sosyal medya trendlerinin en meşhurları neler bakalım mı?

İnternette son dönemlerde her gün gördüğümüz paylaşım trendleri

1. Sabah rutin paylaşımları

İnternette son dönemlerde her gün gördüğümüz paylaşım trendleri 1
Sabah rutinlerinin yer aldığı paylaşımlar artık sosyal medyada her gün gördüklerimizden. Bunları yapmayan yok desek yeridir. Sabah kahvaltı, kahve, cilt bakımı ya da sporu içeren bu tarz paylaşımları aramızda görmeyen yoktur herhalde.

2. Öncesi-sonrası paylaşımları

İnternette son dönemlerde her gün gördüğümüz paylaşım trendleri 2
En meşhur paylaşımlardan biri de öncesi-sonrası dönüşümler. Bu paylaşımları her alanda görmek mümkün. Ev değişimlerinden estetik değişimlere her şey bu dönüşüm paylaşımlarının konusu olabiliyor. Bu şekilde kilo verme sürecini anlatan paylaşımlar da çok sık yapılıyor.

3. Yemek tabağı fotoğrafları

İnternette son dönemlerde her gün gördüğümüz paylaşım trendleri 3
Son zamanlarda en çok gördüğümüz paylaşımlar yemek paylaşımları. Görseli güzel bir yemek bulan herkes hemen paylaşım yapıyor. Sanat eseri gibi olan tabaklar çekilirken çok özen gösteriliyor elbette. Artık sadece dışarıda yenen yemekler değil, evde güzel sunulan yemekler bile paylaşılıyor.

4. Kahve-kitap fotoğrafları

İnternette son dönemlerde her gün gördüğümüz paylaşım trendleri 4
Herhalde bunu yapmayan yoktur. Sosyal medya var olduğundan beri kahve ve kitap paylaşımı yapılıyor. Bu paylaşımların modası da hiç geçmiyor. Bir kahve kupasının yanına koyulan açık şekilde kitap en güzel açıdan çekilip paylaşılıyor.

5. Geçiş videoları

İnternette son dönemlerde her gün gördüğümüz paylaşım trendleri 5
Hazırlık videoları olarak başlayan bu paylaşımlar şimdi her şey için yapılıyor. Yemek hazırlığından pişmiş haline ya da evcil hayvanın ilk halinden son haline geçişi gösteren videoların yapıldığı o kadar çok şey var ki! Şehir değişimleri ya da gün batımı gibi doğa manzaraları için de bu videolar yapılıyor.

6. Fit check paylaşımları

İnternette son dönemlerde her gün gördüğümüz paylaşım trendleri 6
Bu paylaşımları görmeden günümüz geçmiyor. Dışarı çıkmadan önce aynada çekilen son kombinin paylaşımını herkes yapıyor artık. Fit check yaparak takipçilerine herkes kombin önerileri yapıyor adeta.

7. Sokak röportajları

İnternette son dönemlerde her gün gördüğümüz paylaşım trendleri 7
Sosyal medyada en sık gördüğümüz içeriklerden biri de sokak röportajları. Halka çeşitli konularda fikirlerinin sorulduğu bu röportajların bazıları o kadar ikonik oluyor ki hemen viral oluyor.

8. Vloglar

İnternette son dönemlerde her gün gördüğümüz paylaşım trendleri 8
Günlük vloglar sosyal medyanın göz bebeği! Sevdiğimiz kişinin bir gününün nasıl geçtiğini izlemeye hepimiz bayılıyoruz. Herkesin farklı geçen günlerini izleyebileceğimiz vloglar sayesinde farklı ülkeler gezebiliyor, çeşitli yemekleri görebiliyor ve başkalarının hayatları nasıl öğrenebiliyoruz.

9. Ev turu videoları

İnternette son dönemlerde her gün gördüğümüz paylaşım trendleri 9
Bunu özellikle yeni eve taşınanlar yapıyor. Evini güzel düzenleyen herkesin de yapabildiği bir paylaşım bu. İzleyenler ev dizaynı hakkında fikir sahibi olabiliyor. Minimalist ve ferah evleri izlemek insanı da rahatlatıyor.

10. Yemek tarif videoları

İnternette son dönemlerde her gün gördüğümüz paylaşım trendleri 10
Son zamanlarda en çok gördüklerimizin başında yemek tarifleri geliyor. Herkesin şef olduğu sosyal medyada çok güzel yemek tarifi içerikleri görüyoruz. Bu videolar sadece yemek tarifi içermiyor elbette, mutfakla ilgili tüyolar da içeriyor.

11. Evcil hayvan paylaşımları

İnternette son dönemlerde her gün gördüğümüz paylaşım trendleri 11
Sosyal medyada tüylü dostunu paylaşmak da yeni trendlerden. Kedi ya da köpeklerle yapılan paylaşımlar izleyenleri güldürüyor. Bunun yanında eğitim ve diğer konular hakkında bilgi veren içerikler de oldukça fazla.

Anahtar Kelimeler:
trend Digiturk İnternet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.