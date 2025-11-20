İnternette yaptıklarına göre işine yarayacak bir site öneriyoruz!

Testi çöz!

1/8 Hangi tür içerikler seni en çok ilgilendirir? Eğlence, mizah ve popüler kültür... Moda, güzellik ve yaşam tarzı! Teknoloji, oyun ve video... Kişisel gelişim ve profesyonel beceriler...

2/8 İnternette en çok ne yapmayı seversin? Sosyal medyada gezinmek. Online alışveriş yapmak. Video izlemek. Eğitim veya araştırma yapmak. İçerik üretmek.

3/8 Sosyal medya platformlarında sıkça vakit geçiriyor musun?

4/8 İnternette vakit geçirirken daha çok hangi platformu tercih edersin? Instagram TikTok YouTube Twitch Udemy Reddit

5/8 Kitap veya dergi okuma alışkanlığın nasıl? Eğlenceli, mizahi kitapları tercih ederim. Moda ve yaşam tarzı hakkında kitaplar okurum. Bilim kurgu ve teknolojiyle ilgili kitapları severim. Kişisel gelişim ve psikoloji kitaplarına ilgi duyarım. Film ve dizilere dayalı kitapları tercih ederim.

6/8 Yeni bir konuda bilgi edinmek için hangi kaynağı seçersin? YouTube Online kurslar Kitaplar ve makaleler Podcast’ler

7/8 İnternetteyken ne tür aramalar yapıyorsun? Kedim neden bu kadar sert bakıyor? Dünyanın en karmaşık matematik problemi. Günümüz ilişkilerinde en çok neler yanlış gidiyor? Evde kalmak için bahane bulma yöntemleri...