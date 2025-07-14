İnternetten randevu alma nasıl yapılır? (Sağlık & Nüfus)

Günümüzde tüm devlete ait kurumların ve kuruluşların resmi internet siteleri ve mobil cihazlar indirilebilen uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, devlet kurumlarında yapılacak olan işlemlerin çoğunu internet üzerinden kısa süreler içinde gerçekleştirebilmektedir. Belge oluşturma, talep işlemleri, mahkeme dosya takipleri, çeşitli devlet kurumlarından randevu alma, randevu iptal etme ya da randevu saati ve tarihi değiştirme gibi birçok işlem internet üzerinden yapılabilmektedir.

İnternet üzerinden yapılabilen tüm resmi işlemleri, bütün devlet kurumlarının internet sitelerini ve mobil cihazlara indirilebilen uygulamaları tek bir sistemde toplayan e-Devlet portalı aracılığı ile yapabilmek de mümkündür. E-Devlet sistemi aracılığı ile tüm kamu kurumlarına ulaşılabildiği gibi birçok işlem ve takip de gerçekleştirilebilmektedir. Nüfus ve vatandaşlık işleri ya da sağlık kurumları için randevu talebinde bulunabilme işlemleri de internet üzerinden birkaç dakika içinde kolaylıkla yapılabilir hale gelmiştir.

E-Devlet, e-Nabız gibi farklı uygulamalar hem bilgisayarlarda ve masaüstü cihazlarda tarayıcılar aracılığı ile hem de mobil cihazlardan uygulamalar ile ulaşılabilir sistemlerdir. Bu sistemler ile birçok işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerden bazıları şunlardır:

Sorgulama işlemleri

Bilgilendirmeler

Abonelik hizmetleri

Ödeme hizmetleri

Birden fazla kurumun hizmetlerini bir araya getirerek meydana getirilen hizmetler

Belge oluşturma hizmetleri

Belge talebi hizmetleri

Sağlık kurumlarında randevu alma ya da randevu iptal etme işlemleri

E-Randevu nasıl alınır?

Vatandaşlar, aile hekimlerinden sağlık ocaklarında hizmet alabilmek için ya da nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerinden yapacakları çeşitli işlemler için randevu talep etmek için interneti kullanabilmektedirler. Vatandaşlar; Nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinden ehliyet yenileme, yeni ehliyet alma, kimlik, pasaport gibi farklı resmi işlemler için e-Devlet sistemi üzerinden ya da direkt olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait resmi internet sitesi üzerinden şu adımları takip ederek randevu alabilirler:

E-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel tek seferlik verilen şifre ile giriş yapılır.

Portalın arama kısmına yapılacak olan işlem yazılır. Örnek: Sürücü belgesi yenileme, kimlik yenileme randevu vb.

Gelen listeden ilgili seçenek seçilir ve ilerlenir.

Sitenin ya da uygulamanın yönlendirmesi ile tarih ve saat seçimi ile gerekli bilgiler ilgili kutulara yazılır ve ilerlenir.

Son aşamada randevu al tıklanır ve işlem sonlandırılır.

Alınan randevu bilgileri kişiye hem kısa mesaj hem de e-mail yolu ile iletilir.

Sağlık hizmetleri ile ilgili aile hekiminden ya da devlet hastanelerinden randevu alma işlemi için ise şu adımlar takip edilir:

E-Devlet sistemi üzerinden ya da direkt olarak e-Nabız sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile giriş işlemi yapılır.

Ardından ana sayfadaki arama kısmına "hastane randevu al" ya da "e-Nabız" yazılarak ilerlenir.

Açılan sayfada ilgili durum seçilerek randevu alınmak istenen hastane ya da doktor seçilir.

Randevu saati ve tarihi seçilir.

İlerlenerek randevu alma işlemi sonlandırılır.

Alınan randevunun bilgileri kişiye kısa mesaj ve e-mail yolu ile gönderilir.