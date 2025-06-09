iOS 19 yerine geldi! Apple, iOS 26’yı resmen tanıttı: İşte özellikleri ve uyumlu iPhone modelleri

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen iOS 26 sürümünü resmen tanıttı. Bu yıl yeni iOS sürümü iOS 19, yerine Apple'ın tüm platformlardaki sürüm numaralarını birleştirme kararından dolayı iOS 26 adıyla çıktı. WWDC 2025 etkinliğinde tanıtılan yeni iOS sürümü tasarım, performans, gizlilik ve yapay zekâ odaklı yenilikler sunuyor.

iOS 26’NIN ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN YENİLİKLERİ

iOS 26 özellikleri ile dikkat çekiyor. Yeni iOS sürümüyle birlikte kullanıcı deneyimini iyileştirecek birçok özellik geliyor.

iOS 26'nın öne çıkan özellikleri ve yenilikleri ise şöyle:

iOS 26 İLE TASARIM DEĞİŞTİ: LIQUID GLASS

iOS 26 ile birlikte 'Liquid Glass' adı verilen yeni tasarıma geçiliyor. Bu tasarım ile daha şeffaf ve daha yuvarlak detaylara sahip. Yeni tasarım, uygulamalara, uygulama simgelerine dock'a ve hatta widget'lara kadar uzanıyor.

Saat, arka plan görselinde ne kadar alan varsa ona göre dinamik olarak boyut değiştiriyor. Kilit ekranı, çalan müziğe bağlı olarak albüm kapağıyla değişebiliyor.

Kamera uygulaması da yeni tasarım diliyle birlikte güncellenirken, bu uygulamada ayarları değiştirmek için kullanımı kolay kaydırmalar sunuluyor. Ayarları değiştirmek için kaydırma hareketleri kullanılabiliyor.

Fotoğraflar, FaceTime ve CarPlay gibi Apple uygulamaları da Liquid Glass ile güncelleniyor. Özellikle CarPlay'de sürüşe odaklanmayı sağlayacak tasarımsal bazı değişikliklere gidiliyor. Fotoğraflar uygulaması ise Kütüphane ve Koleksiyonlar sekmeleriyle güncelleniyor.

TELEFON UYGULAMASI YENİLENDİ

iOS 26 ile Telefon uygulamasında da değişikliğe gidiliyor. Burada Telefon uygulamasında, kullanıcıların sesli mesajlarını ve cevapsız aramalarını, metin mesajları gibi, bir arada gösteren yeni bir birleşik tasarım bulunuyor.

BİLİNMEYEN NUMARALARI FİLTRELEYEN CALL SCREENING VE 'HATTA KALMAYA SON VERECEK' HOLD ASSİST ÖZELLİĞİ EKLENDİ

Call Screening özelliği artık iOS'a entegre ediliyor ve bilinmeyen numaralardan gelen aramaları filtrelemeye olanak tanıyor. Bu özellik, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları arka planda sessizce yanıtlıyor. Arayan kişi ismini ve arama sebebini paylaştıktan sonra telefonunuz çalmaya başlıyor.

Yeni Hold Assist özelliği ise oldukça dikkat çekici. Bu özellik bir hatta bağlanma sıranızı beklerken sıranızı korumanıza yardımcı oluyor ve bekletme müziğini otomatik olarak algılıyor. Arama sürerken hatta kalmanıza gerek kalmıyor. Bir müşteri temsilcisi hatta bağlandığında, telefon ona kısa bir süre beklemesini söylüyor ve sizi aramaya yeniden bağlıyor.

Liquid Glass tasarımıyla güncellenen Mesajlar uygulamasında ise arka plan eklemek mümkün hale geliyor.

ANLIK ÇEVİRİ YAPABİLEN CANLI ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ

iOS 26 ile birlikte iPhone'lara Canlı Çeviri özelliği de ekleniyor. Tamamen cihaz üzerinde çalışan Apple yapımı modellerle desteklenen bu özellik ile örneğin Mesajlar uygulamasındaki metinler anlık olarak çevrilebiliyor.

HARİTALAR UYGULAMASI YENİLENDİ

Apple'a göre yeni Haritalar uygulaması, kullanıcının rutinlerini ve gittiği yerleri hatırlamasına yardımcı oluyor. Önemli gecikmeler olması durumunda alternatif rota seçeneklerinin yer aldığı bir bildirim gönderebiliyor. Haritalar'a eklenen yeni 'Visited Places' özelliği ile birlikte ise geçmişte ziyaret edilen yerler görüntülenebiliyor.

YENİ OYUNLAR UYGULAMASI

Yeni Oyunlar uygulaması, kaçırılmaması gereken etkinlikleri, güncellemeleri ve kişiye özel önerileri gösteriyor. Apple Arcade'e özel bir sekme de bu uygulamada yer alıyor. Kütüphane sekmesinde ise App Store’dan şimdiye kadar indirilen tüm oyunlar görülebiliyor.

Play Together sekmesi, kullanıcının arkadaşlarının hangi oyunları oynadığını gösteriyor ve puanları ve başarıları karşılaştırmaya olanak tanıyor ve çok oyunculu oyunlar için arkadaş davet etmeyi sağlıyor. Ayrıca, yüksek skorları karşılaştırmak için arkadaşlara meydan okumalar da yapılabiliyor.

GOOGLE LENS'E BENZEYEN ÖZELLİK: VISUEL INTELLIGENCE

Visual Intelligence özelliği ile bir ekran görüntüsü alındığında, yeni Visual Intelligence araçları devreye giriyor. Bunlar arasında ‘Görsel Arama’ butonu, ‘Sor’ özelliği bulunuyor. Ekran görüntüsü hakkında ChatGPT’ye soru sormak için ‘Sor’ butonuna dokunulabiliyor. Apple'a göre Visual Intelligence, uygulamalar arasında arama yapmayı, işlem gerçekleştirmeyi veya sorular sormayı daha kolay hale getiriyor.

Son olarak Apple Intelligence'a Türkçe dil desteğinin geleceğini de ekleyelim.

iOS 26 İLE BİRLİKTE ONLAR DA GELDİ: MACOS 26, iPADOS 26, WATCHOS 26 VE FAZLASI...

Apple ayrıca WWDC 25 etkinliğinde iOS 26 ile birlikte MacOS 26 (MacOS Tahoe), iPadOS 26, WatchOS 26, tvOS 26 ve VisionOS 26 sürümlerini de duyurdu.

Gördüğünüz üzere şirket, tüm platformlarındaki sürüm numaralarını '26' olarak birleştirmiş durumda.

iOS 26 ALACAK CİHAZLAR BELLİ OLDU

Apple, iOS 7'den bu yana iOS'un en büyük güncellemesi olarak tanımlanan Apple Intelligence'lı iOS 26 güncellemesini alacak iPhone modellerini de duyurdu.

Apple'ın açıklamasına göre yeni yazılım özellikleri iPhone 11 ve sonraki modeller için sunulacak. Ancak daha eski cihazlar bu sürüm dışında kalacak.

İŞTE İOS 26 ALACAK iPHONE MODELLERİ

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone SE 2. nesil

iPhone SE 3. nesil

iOS 26 BETA KULLANIMA AÇILDI MI? iOS 26 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

iOS 26’nın geliştirici sürümü iOS 26 beta, diğer yeni yazılım sürümlerinin betalarıyla beraber bugün yayınlanacak. iOS 26 bu sonbaharda ise genel kullanıma sunulacak.