iOS 19 yerine geldi! Apple, iOS 26’yı resmen tanıttı: İşte özellikleri ve uyumlu iPhone modelleri

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen iOS 26 sürümünü resmen tanıttı. Bu yıl yeni iOS sürümü iOS 19, yerine Apple'ın tüm platformlardaki sürüm numaralarını birleştirme kararından dolayı iOS 26 adıyla çıktı. WWDC 2025 etkinliğinde tanıtılan yeni iOS sürümü tasarım, performans, gizlilik ve yapay zekâ odaklı yenilikler sunuyor.
iOS 26 özellikleri ile dikkat çekiyor. Yeni iOS sürümüyle birlikte kullanıcı deneyimini iyileştirecek birçok özellik geliyor.
iOS 26'nın öne çıkan özellikleri ve yenilikleri ise şöyle:
iOS 26 ile birlikte 'Liquid Glass' adı verilen yeni tasarıma geçiliyor. Bu tasarım ile daha şeffaf ve daha yuvarlak detaylara sahip. Yeni tasarım, uygulamalara, uygulama simgelerine dock'a ve hatta widget'lara kadar uzanıyor.
Saat, arka plan görselinde ne kadar alan varsa ona göre dinamik olarak boyut değiştiriyor. Kilit ekranı, çalan müziğe bağlı olarak albüm kapağıyla değişebiliyor.
Kamera uygulaması da yeni tasarım diliyle birlikte güncellenirken, bu uygulamada ayarları değiştirmek için kullanımı kolay kaydırmalar sunuluyor. Ayarları değiştirmek için kaydırma hareketleri kullanılabiliyor.
Fotoğraflar, FaceTime ve CarPlay gibi Apple uygulamaları da Liquid Glass ile güncelleniyor. Özellikle CarPlay'de sürüşe odaklanmayı sağlayacak tasarımsal bazı değişikliklere gidiliyor. Fotoğraflar uygulaması ise Kütüphane ve Koleksiyonlar sekmeleriyle güncelleniyor.
iOS 26 ile Telefon uygulamasında da değişikliğe gidiliyor. Burada Telefon uygulamasında, kullanıcıların sesli mesajlarını ve cevapsız aramalarını, metin mesajları gibi, bir arada gösteren yeni bir birleşik tasarım bulunuyor.
Call Screening özelliği artık iOS'a entegre ediliyor ve bilinmeyen numaralardan gelen aramaları filtrelemeye olanak tanıyor. Bu özellik, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları arka planda sessizce yanıtlıyor. Arayan kişi ismini ve arama sebebini paylaştıktan sonra telefonunuz çalmaya başlıyor.
Yeni Hold Assist özelliği ise oldukça dikkat çekici. Bu özellik bir hatta bağlanma sıranızı beklerken sıranızı korumanıza yardımcı oluyor ve bekletme müziğini otomatik olarak algılıyor. Arama sürerken hatta kalmanıza gerek kalmıyor. Bir müşteri temsilcisi hatta bağlandığında, telefon ona kısa bir süre beklemesini söylüyor ve sizi aramaya yeniden bağlıyor.
Liquid Glass tasarımıyla güncellenen Mesajlar uygulamasında ise arka plan eklemek mümkün hale geliyor.
iOS 26 ile birlikte iPhone'lara Canlı Çeviri özelliği de ekleniyor. Tamamen cihaz üzerinde çalışan Apple yapımı modellerle desteklenen bu özellik ile örneğin Mesajlar uygulamasındaki metinler anlık olarak çevrilebiliyor.
Apple'a göre yeni Haritalar uygulaması, kullanıcının rutinlerini ve gittiği yerleri hatırlamasına yardımcı oluyor. Önemli gecikmeler olması durumunda alternatif rota seçeneklerinin yer aldığı bir bildirim gönderebiliyor. Haritalar'a eklenen yeni 'Visited Places' özelliği ile birlikte ise geçmişte ziyaret edilen yerler görüntülenebiliyor.
Yeni Oyunlar uygulaması, kaçırılmaması gereken etkinlikleri, güncellemeleri ve kişiye özel önerileri gösteriyor. Apple Arcade'e özel bir sekme de bu uygulamada yer alıyor. Kütüphane sekmesinde ise App Store’dan şimdiye kadar indirilen tüm oyunlar görülebiliyor.
Play Together sekmesi, kullanıcının arkadaşlarının hangi oyunları oynadığını gösteriyor ve puanları ve başarıları karşılaştırmaya olanak tanıyor ve çok oyunculu oyunlar için arkadaş davet etmeyi sağlıyor. Ayrıca, yüksek skorları karşılaştırmak için arkadaşlara meydan okumalar da yapılabiliyor.
Visual Intelligence özelliği ile bir ekran görüntüsü alındığında, yeni Visual Intelligence araçları devreye giriyor. Bunlar arasında ‘Görsel Arama’ butonu, ‘Sor’ özelliği bulunuyor. Ekran görüntüsü hakkında ChatGPT’ye soru sormak için ‘Sor’ butonuna dokunulabiliyor. Apple'a göre Visual Intelligence, uygulamalar arasında arama yapmayı, işlem gerçekleştirmeyi veya sorular sormayı daha kolay hale getiriyor.
Son olarak Apple Intelligence'a Türkçe dil desteğinin geleceğini de ekleyelim.
Apple ayrıca WWDC 25 etkinliğinde iOS 26 ile birlikte MacOS 26 (MacOS Tahoe), iPadOS 26, WatchOS 26, tvOS 26 ve VisionOS 26 sürümlerini de duyurdu.
Gördüğünüz üzere şirket, tüm platformlarındaki sürüm numaralarını '26' olarak birleştirmiş durumda.
Apple, iOS 7'den bu yana iOS'un en büyük güncellemesi olarak tanımlanan Apple Intelligence'lı iOS 26 güncellemesini alacak iPhone modellerini de duyurdu.
Apple'ın açıklamasına göre yeni yazılım özellikleri iPhone 11 ve sonraki modeller için sunulacak. Ancak daha eski cihazlar bu sürüm dışında kalacak.
iOS 26’nın geliştirici sürümü iOS 26 beta, diğer yeni yazılım sürümlerinin betalarıyla beraber bugün yayınlanacak. iOS 26 bu sonbaharda ise genel kullanıma sunulacak.
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