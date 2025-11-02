iOS 26.1, iPhone kullanıcılarını 2007’ye geri götürecek! İşte yeni özellik

Apple, iPhone yazılımı iOS'i küçük ama dikkat çekici bir dokunuşla geliştiriyor. Görünüşe göre şirket, yakında yayımlanacak iOS 26.1 güncellemesiyle ise, Saat uygulamasında alarmı kapatma biçimini maziyi hatırlatan bir biçimde değiştiriyor.

IOS 26.1, 2007’DEN 2016’YA KADAR BULUNAN ÖZELLİĞİ YENİ BİR BİÇİMDE GERİ GETİRİYOR

iOS 26.1 güncellemesinin Saat uygulamasında bir alarm çaldığında artık ekranda alarmı kapatmak için yeni bir “kapatmak için kaydır” kontrolü yer alıyor. MacRumors'ta yer alan habere göre, önceki iOS 26 sürümlerinde yalnızca büyük bir “durdur” düğmesi bulunuyordu ve bu düğmeye yanlışlıkla dokunmak mümkündü.



(Fotoğraf kaynağı: MacRumors)

Yeni “kapatmak için kaydır” kontrolü, 2007’den 2016’ya kadar iPhone’un kilit ekranında bulunan klasik “kilidi açmak için kaydır” çubuğuna oldukça benziyor.

Apple’ın iOS 26.1 güncellemesini önümüzdeki hafta kullanıma sunması bekleniyor.