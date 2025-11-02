HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iOS 26.1, iPhone kullanıcılarını 2007’ye geri götürecek! İşte yeni özellik

Yakında yayımlanacak iOS 26.1 güncellemesi, iPhone’lara küçük ama faydalı bir değişiklik getiriyor. Bu değişiklik, 2007’den 2016’ya kadar iPhone’un bulunan bir iPhone özelliğini oldukça andırıyor.

iOS 26.1, iPhone kullanıcılarını 2007’ye geri götürecek! İşte yeni özellik
Enes Çırtlık

Apple, iPhone yazılımı iOS'i küçük ama dikkat çekici bir dokunuşla geliştiriyor. Görünüşe göre şirket, yakında yayımlanacak iOS 26.1 güncellemesiyle ise, Saat uygulamasında alarmı kapatma biçimini maziyi hatırlatan bir biçimde değiştiriyor.

IOS 26.1, 2007’DEN 2016’YA KADAR BULUNAN ÖZELLİĞİ YENİ BİR BİÇİMDE GERİ GETİRİYOR

iOS 26.1 güncellemesinin Saat uygulamasında bir alarm çaldığında artık ekranda alarmı kapatmak için yeni bir “kapatmak için kaydır” kontrolü yer alıyor. MacRumors'ta yer alan habere göre, önceki iOS 26 sürümlerinde yalnızca büyük bir “durdur” düğmesi bulunuyordu ve bu düğmeye yanlışlıkla dokunmak mümkündü.

iOS 26.1, iPhone kullanıcılarını 2007’ye geri götürecek! İşte yeni özellik 1
(Fotoğraf kaynağı: MacRumors)

Yeni “kapatmak için kaydır” kontrolü, 2007’den 2016’ya kadar iPhone’un kilit ekranında bulunan klasik “kilidi açmak için kaydır” çubuğuna oldukça benziyor.

Apple’ın iOS 26.1 güncellemesini önümüzdeki hafta kullanıma sunması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Boğazı'nda panik anları! Denize düşen kadın böyle kurtarıldıİstanbul Boğazı'nda panik anları! Denize düşen kadın böyle kurtarıldı
Çok geçmeden hava değişiyor: Meteoroloji uyardı! Çok geçmeden hava değişiyor: Meteoroloji uyardı!

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.