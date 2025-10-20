iOS 26.4 ile gelecek! Yeni bir iddia, daha kullanıma sunulmadan tartışma yarattı: "Apple mühendisleri endişeli"

Apple, son dönemde yükselen trende uyarak iPhone başta olmak üzere tüm cihazlarına yapay zekâ odaklı yenilikler getirmeye hazırlanıyor. Şirketin bu noktada en çok beklenen yeniliklerinden biri ise Apple Intelligence entegrasyonuyla tamamen yenilenen Siri olacak. Ancak yeni Siri’ye dair bazı endişeler olduğu iddia ediliyor.

BAZI APPLE ÇALIŞANLARI, YENİ SİRİ HAKKINDA "ENDİŞELİ"

Bloomberg yazarı Mark Gurman, yayımlanan Power On bülteninde, bazı Apple yazılım mühendislerinin yeniden tasarlanan Siri’nin performansına dair “endişeleri” olduğunu iddia etti. Ancak bültende, bu endişelerin tam olarak neyle ilgili olduğuna dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

iOS 26.4’ün Mart veya Nisan aylarında kullanıma sunulması bekleniyor; bu da Apple’ın sesli asistanla ilgili olası sorunları çözmek için 5 ila 6 aylık bir süresi olduğu anlamına geliyor.

Yeni Siri’nin aslında iOS 18.4 ile geçtiğimiz yıl çıkması bekleniyordu, ancak Apple erteleme kararı almıştı. Temmuz ayında Apple CEO’su Tim Cook, şirketin daha kişiselleştirilmiş Siri üzerinde “iyi ilerleme kaydettiğini” ve özelliklerin gelecek yıl piyasaya çıkma planına uygun şekilde ilerlediğini söylemişti.

Ancak sorunlar devam ederse, iOS 26.4'ün çıkışının bile ertelenme olasılığının bulunduğu iddia ediliyor.