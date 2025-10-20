HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iOS 26.4 ile gelecek! Yeni bir iddia, daha kullanıma sunulmadan tartışma yarattı: "Apple mühendisleri endişeli"

iOS 26.4, Apple Intelligence tarafından desteklenen yenilenmiş bir Siri ile gelecek. Ancak yeni Siri'nin performansından memnun olmayanların olduğu öne sürülüyor. Hatta bir iddiaya göre, bu kişilerden bazıları olayın tam kalbinde bulunan Apple yazılım mühendisleri.

iOS 26.4 ile gelecek! Yeni bir iddia, daha kullanıma sunulmadan tartışma yarattı: "Apple mühendisleri endişeli"
Enes Çırtlık

Apple, son dönemde yükselen trende uyarak iPhone başta olmak üzere tüm cihazlarına yapay zekâ odaklı yenilikler getirmeye hazırlanıyor. Şirketin bu noktada en çok beklenen yeniliklerinden biri ise Apple Intelligence entegrasyonuyla tamamen yenilenen Siri olacak. Ancak yeni Siri’ye dair bazı endişeler olduğu iddia ediliyor.

BAZI APPLE ÇALIŞANLARI, YENİ SİRİ HAKKINDA "ENDİŞELİ"

Bloomberg yazarı Mark Gurman, yayımlanan Power On bülteninde, bazı Apple yazılım mühendislerinin yeniden tasarlanan Siri’nin performansına dair “endişeleri” olduğunu iddia etti. Ancak bültende, bu endişelerin tam olarak neyle ilgili olduğuna dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

iOS 26.4 ile gelecek! Yeni bir iddia, daha kullanıma sunulmadan tartışma yarattı: "Apple mühendisleri endişeli" 1

iOS 26.4’ün Mart veya Nisan aylarında kullanıma sunulması bekleniyor; bu da Apple’ın sesli asistanla ilgili olası sorunları çözmek için 5 ila 6 aylık bir süresi olduğu anlamına geliyor.

Yeni Siri’nin aslında iOS 18.4 ile geçtiğimiz yıl çıkması bekleniyordu, ancak Apple erteleme kararı almıştı. Temmuz ayında Apple CEO’su Tim Cook, şirketin daha kişiselleştirilmiş Siri üzerinde “iyi ilerleme kaydettiğini” ve özelliklerin gelecek yıl piyasaya çıkma planına uygun şekilde ilerlediğini söylemişti.

Ancak sorunlar devam ederse, iOS 26.4'ün çıkışının bile ertelenme olasılığının bulunduğu iddia ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birçok uygulama ve sitede erişim sorunu yaşanıyor!Birçok uygulama ve sitede erişim sorunu yaşanıyor!
Balıkesir'de evde erkek cesedi bulundu: 3. cinayet şüphesi!Balıkesir'de evde erkek cesedi bulundu: 3. cinayet şüphesi!

Anahtar Kelimeler:
Apple yapay zeka iOS Siri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.