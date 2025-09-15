iOS 26 alacak telefonlar - iOS 26 ne zaman yayınlanacak? iOS 26 ne zaman, saat kaçta? iOS 26 yenilikler ve çıkış tarihi

iOS 26 güncellemesi ne zaman gelecek? sorusu artık yanıtını buldu... Apple’ın 9 Eylül’deki etkinliğinde tanıtılan iPhone 17 serisi kadar, iOS 26 güncellemesi de kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Yeni işletim sistemi, tasarım yenilikleri ve özellikleriyle dikkat çekerken, en çok sorulan sorulardan biri ise “iOS 26 ne zaman yayınlanacak, Türkiye’de saat kaçta indirilebilecek?” oldu. Apple’ın açıklamaları ve geçmiş dağıtım takvimleri ışığında iOS 26 ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. İşte iOS 26 ile ilgili merak edilen her şey...

IOS 26 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Apple, iPhone 17 etkinliği sonrasında yaptığı açıklamada iOS 26 çıkış tarihini netleştirdi. Yeni güncelleme, 15 Eylül Pazartesi günü yani bugün tüm uyumlu iPhone ve iPad modellerine gönderilmeye başlayacak. Kullanıcıların en çok merak ettiği “iOS 26 saat kaçta gelecek, Türkiye’ye ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtı ise Apple’ın global dağıtım takviminde gizli. Genellikle Türkiye’de güncellemeler akşam saatlerinde indirilmeye açılıyor.

IOS 26 ALACAK TELEFONLAR

Apple’ın resmi listesine göre iOS 26 alacak telefonlar şöyle:

iPhone SE (2. nesil ve sonrası)

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13 serisi

iPhone 14 serisi

iPhone 15 serisi

iPhone 16 serisi (16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e)

iPhone 17 serisi (17, 17 Pro, 17 Pro Max)

iPhone Air

Buna karşılık, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max artık güncelleme almayacak.

IOS 26 YENİLİKLER NELER?

Yeni güncelleme sadece tasarımsal değil, günlük kullanımda büyük kolaylıklar da getiriyor:

Liquid Glass tasarım: Şeffaf ikonlar, yüzen butonlar, gelişmiş karanlık mod.

Canlı Çeviri: Telefon görüşmesi ve mesajlarda anlık çeviri.

Mesajlar anket özelliği: Grup sohbetlerinde anket oluşturma.

Yeni kilit ekranı seçenekleri: 3D duvar kâğıtları, şık saat tasarımları.

Alarm erteleme ayarı: 1–15 dakika arasında özelleştirilebilen snooze süresi.

Telefon uygulaması Hold Assist: Müşteri temsilcisi hatta bağlandığında bildirim.

Yenilenmiş Kamera: Daha erişilebilir menüler, lens temizleme uyarısı.

Ekran görüntüsü geliştirmeleri: ChatGPT ve Google arama entegrasyonu.

IOS 26 TÜRKİYE’DE NE ZAMAN SAAT KAÇTA YÜKLENECEK?

Apple’ın dağıtım planına göre güncelleme 15 Eylül’de yani bugün çıkacak. “iOS 26 ne zaman yüklenecek, Türkiye’ye saat kaçta gelecek?” sorusunun kesin yanıtı Apple tarafından açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye’de akşam saatlerinde (20:00 gibi) güncellemenin kullanıcılara ulaşması bekleniyor.