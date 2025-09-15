iOS 26 alacak telefonlar - iOS 26 ne zaman yayınlanacak? iOS 26 ne zaman, saat kaçta? iOS 26 yenilikler ve çıkış tarihi

iOS 26 güncellemesi ne zaman gelecek? sorusu artık yanıtını buldu... Apple’ın 9 Eylül’deki etkinliğinde tanıtılan iPhone 17 serisi kadar, iOS 26 güncellemesi de kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Yeni işletim sistemi, tasarım yenilikleri ve özellikleriyle dikkat çekerken, en çok sorulan sorulardan biri ise “iOS 26 ne zaman yayınlanacak, Türkiye’de saat kaçta indirilebilecek?” oldu. Apple’ın açıklamaları ve geçmiş dağıtım takvimleri ışığında iOS 26 ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. İşte iOS 26 ile ilgili merak edilen her şey...
Apple, iPhone 17 etkinliği sonrasında yaptığı açıklamada iOS 26 çıkış tarihini netleştirdi. Yeni güncelleme, 15 Eylül Pazartesi günü yani bugün tüm uyumlu iPhone ve iPad modellerine gönderilmeye başlayacak. Kullanıcıların en çok merak ettiği “iOS 26 saat kaçta gelecek, Türkiye’ye ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtı ise Apple’ın global dağıtım takviminde gizli. Genellikle Türkiye’de güncellemeler akşam saatlerinde indirilmeye açılıyor.
Apple’ın resmi listesine göre iOS 26 alacak telefonlar şöyle:
Buna karşılık, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max artık güncelleme almayacak.
Yeni güncelleme sadece tasarımsal değil, günlük kullanımda büyük kolaylıklar da getiriyor:
Apple’ın dağıtım planına göre güncelleme 15 Eylül’de yani bugün çıkacak. “iOS 26 ne zaman yüklenecek, Türkiye’ye saat kaçta gelecek?” sorusunun kesin yanıtı Apple tarafından açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye’de akşam saatlerinde (20:00 gibi) güncellemenin kullanıcılara ulaşması bekleniyor.
