iOS 18 sürümünün bir üst modeli olan iOS 26, Apple firmasının işletim sistemleri için 2025 yılında duyurulmuştur. Apple'ın birleşik sürüm numaraları kararı nedeni ile sürüm numarası 26 olarak açıklanmıştır. Bu sürüm numaraları piyasaya sürüldükleri yıla göre belirlenmekte ve isimlendirilmektedir. Ana ekran ve kilit ekranı da dahil olmak üzere birçok farklı özelik ve yenilik barındıran iOS 26 sürümü tüm Apple platformları dahilinde Liquid Glass adı ile bilinen yeni bir bileşik tasarım dili sunmaktadır.

iOS 26 nedir, özellikleri nelerdir?

Yeni sunulan ve yakında kullanıma açılacağı ifade edilen iOS 26 sürümünün özelliklerinden bazıları şunlardır:

Yeni tasarım ile kilit ekranı, ana ekran daha kişisel olarak ayarlanabilmektedir.

Kilit ekranı üzerindeki saat, görsellerdeki kullanılabilir alana daha akıcı bir şekilde adapte edilebilir olarak üretilmiştir.

Safari’de internet sayfaları kenardan kenara ve ekranın alt tarafında olacak şekilde gösterilebildiği için kullanıcılar daha fazla internet sayfası alanı görüntüleyebilmektedir.

Son aramalar, favoriler ve sesli mesaj gibi sekmeler tek bir yerde birleştirilebilir şekilde tasarlanmıştır.

iOS 26 sürümü CarPlay özelliği ile araba sürerken yol tarifi konusunda da destek olmaktadır.

Cüzdan, harita ve Apple müzik uygulamaları güncellenmiştir. Örnek olarak yapak zeka desteği ile süre uzatma ya da ritim eşleştirme gibi özellikler kullanılabilmektedir.

iOS 26 alacak telefonlar nelerdir?

iOS 26 güncellemesini alacak iPhone modelleri de açıklanan bilgiler arasında yer almaktadır. 2025 yılında Dünya Geliştiriciler Konferansı kapsamında (WWDC) açıklanan ve yapılan iOS yeni güncellemelere göre şu cihazlar iOS 26 alabilecektir: