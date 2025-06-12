iOS 26’da iPhone’un "Liquid Glass" görünümünü 'yumuşatmanın' basit yolu

iOS 26'daki Apple imzalı “Liquid Glass” tasarım dili, saydamlık odaklı ve daha şeffaf ve daha yuvarlak detaylara sahip. Yeni tasarım, uygulamalara, uygulama simgelerine dock'a ve hatta widget'lara kadar uzanıyor. Böylece pek çok alan artık cam benzeri bir parlaklık ve şeffaflık sunuyor. Ancak bu görünümü beğenmediyseniz, sevmediyseniz ya da sorun yaşıyorsanız bu yeni görünümü tamamen kaybetmeden daha opak hale getirmek mümkün.

İŞTE iOS 26'DA "LİQUİD GLASS" TASARIMINI 'YUMUŞATMANIN' YOLU

Apple, iOS’te bir dizi Erişilebilirlik seçeneği sunuyor. Bu seçeneklerden biri olan "Saydamlığı Azalt" özelliği, Kontrol Merkezi, uygulama simgeleri ve klasörler gibi saydam alanlara daha koyu bir arka plan ekleyerek kontrastı artırıyor. iOS 26'da bu özellik aktif hale getirildiğinde ise 'Liquid Glass' görünümü tamamen kaybedilmeden daha opak hale getirilebiliyor.

iPHONE'DA SAYDAMLIĞI AZALT NASIL AÇILIR?

iPhone'da 'Saydamlığı Azalt'ı açmak için şu adımları izlemek gerekiyor:

"Ayarlar" uygulamasını açın.

"Erişilebilirlik" menüsüne gidin.

"Ekran ve Metin Puntosu" seçeneğini seçin.

"Saydamlığı Azalt" düğmesini aktif hâle getirin.

Ayrıca bu ayarı Erişilebilirlik Kısayolları’na da ekleyerek Kontrol Merkezi’nden açıp kapatabilirsiniz.