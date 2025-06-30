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iOS 26 nedir? iOS 26 çıkış tarihi ve özellikleri

iOS, Apple firmasının önce iPhone için geliştirmiş olduğu ve daha sonra iPod Touch ve bazı iPad ürünlerinde de kullanılan bir mobil işletim sistemidir. İçinde 4 farklı katman bulunmakta olan bu sistemde Core OS tabakası, Medya Tabakası, Cocoa Touch tabakası ve Core servisleri tabakası yer almaktadır.

iOS 26 nedir? iOS 26 çıkış tarihi ve özellikleri
Ferhan Petek

iOS ve macOS platformları için yazılım oluşturulmasına yardımcı olmak ve mevcut olan kaynakları hazırlamak için Apple developer tasarlanmıştır. Apple developer Apple firmasının geliştirici bir ağıdır. Sürekli olarak güncellenmekte, geliştirilmekte ve yenilenmekte olan bu sistemler iOS yeni güncellemeleri adı altında yapılmakta ve tanıtılmaktadır.

iOS 26 nedir? iOS 26'nın özellikleri nelerdir?

iOs 26, Apple firmasının iPhone için iOS işletim sisteminin 19. sürümü olarak açıklanmıştır. 2025 yılının haziran ayında Dünya Geliştiriciler Konferansında duyurulmuştur.

Birçok farklı özelliği bulunan iOS 26 yeniliklerinin arasında liquid glass, güvenliği arttırabilmek için güvenlik özellikleri ve iOS 26 Carplay gibi farklı özeliklerinin olacağı belirtilmiştir. Uzun süredir çıkması beklenen iOS 26 özelliklerinden bazıları şu şekilde açıklanmıştır:

  • Anket oluşturma
  • Özel arka planlar
  • Liquid glass tasarımı ( iOS 26 liquid glass)
  • Kamera uygulaması dahilinde sadeleştirilmiş olan ara yüz
  • Uygulama simgelerindeki yuvarlak form
  • Sekmelerde ve menülerde cam efekti
  • Yarı saydam yüzeyler
  • Apple’nin yerleşik uygulamalarında sekme çubuğu gibi farklı ögelerde havada duruyor görünen tasarım ögeleri
  • Yapay zeka destekli pil optimizasyonu
  • Pil ömrünün önceki sürümlere göre daha uzun olması
  • Karşı taraf farklı bir dil konuşurken aynı anda çeviri yapılması
  • Sesli dikte özelliği
  • Her zaman açık kalabilen ekran

iOS 26'nın çıkış tarihi ne zaman?

Apple, 2025 yılının Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda iOS 26 sürümünü tanıtmış ve duyurmuştur. Bu toplantıda ayrıca iOS 26 çıkış tarihi için planlanan tarih de açıklanmıştır.

Buna göre iOS 26’nın çıkış tarihi olarak geliştirici beta sürümü 9 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. iOS 26 yeni iOS sürümün kullanıma sunulma tarihi ise sonbahardır.

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