iOS 26’nın kod satırlarından AirPods Pro 3 çıktı

Apple, iOS 26'nın ilk beta sürümünü geçtiğimiz günlerde yayınladı. Apple developer'lar başta olmak üzere birçok geliştirici ve meraklı iOS 26 beta sürümünü indirerek yeni yazılım sürümünü deyim yerindeyse kurcalamaya başladı. Nitekim bu kurcalamanın sonucunda Apple’ın üzerinde çalıştığı düşünülen yeni bir ürününe dair doğrulama niteliğinde bir referans keşfedildi: AirPods Pro 3'e...
MacRumors yazarı Steve Moser, iOS 26 kodları içerisinde henüz piyasaya çıkmamış AirPods Pro 3'e doğrudan atıfta bulunulduğunu tespit etti. Moser, iOS 26’nın ilk beta sürümünde ‘AirPods Pro 3’ adının açık bir şekilde yer aldığını doğruladı.
Bu sızıntı AirPods Pro 3’ün yolda olduğuna dair ikinci yazılım kanıtı olarak görülüyor. Geçtiğimiz ay ise başka bir yazılım güncellemesinde, daha önce yalnızca “AirPods Pro 2. Nesil” olarak geçen ifadede değişiklik yapılarak “AirPods Pro 2 veya sonrası” ifadesi kullanılmıştı.
Yeni AirPods modelinin hangi özellikleri sunacağına dair net bilgiler bulunmasa da şimdiden bazı beklentiler ve tahminler mevcut.
Bu tahmin ve iddialara göre yeni AirPods Pro 3'ün özellikleri şöyle olabilir:
Söylentiler Apple'ın bu sonbaharda AirPods Pro 3'ü tanıtmayı planladığı yönünde. Ancak kesin bir şey söylemek mümkün değil.
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