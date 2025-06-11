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iOS 26’nın kod satırlarından AirPods Pro 3 çıktı

Apple, iOS 26 beta sürümünde ‘AirPods Pro 3’ü adeta sızdırdı. iOS 26’nın ilk beta sürümünde, Apple’ın üzerinde çalıştığı düşünülen yeni kulak içi kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3'e dair doğrulama niteliğinde bir referans keşfedildi. Kodlar arasında ‘AirPods Pro 3’ ismine doğrudan yer verildi.

iOS 26’nın kod satırlarından AirPods Pro 3 çıktı
Enes Çırtlık

Apple, iOS 26'nın ilk beta sürümünü geçtiğimiz günlerde yayınladı. Apple developer'lar başta olmak üzere birçok geliştirici ve meraklı iOS 26 beta sürümünü indirerek yeni yazılım sürümünü deyim yerindeyse kurcalamaya başladı. Nitekim bu kurcalamanın sonucunda Apple’ın üzerinde çalıştığı düşünülen yeni bir ürününe dair doğrulama niteliğinde bir referans keşfedildi: AirPods Pro 3'e...

iOS 26'DA AIRPODS PRO 3'E AÇIK KAPI

MacRumors yazarı Steve Moser, iOS 26 kodları içerisinde henüz piyasaya çıkmamış AirPods Pro 3'e doğrudan atıfta bulunulduğunu tespit etti. Moser, iOS 26’nın ilk beta sürümünde ‘AirPods Pro 3’ adının açık bir şekilde yer aldığını doğruladı.

Bu sızıntı AirPods Pro 3’ün yolda olduğuna dair ikinci yazılım kanıtı olarak görülüyor. Geçtiğimiz ay ise başka bir yazılım güncellemesinde, daha önce yalnızca “AirPods Pro 2. Nesil” olarak geçen ifadede değişiklik yapılarak “AirPods Pro 2 veya sonrası” ifadesi kullanılmıştı.

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AIRPODS PRO 3'ÜN ÖZELLİKLERİ VE ÇIKIŞ TARİHİ: İŞTE TAHMİNLER VE SÖYLENTİLER!

Yeni AirPods modelinin hangi özellikleri sunacağına dair net bilgiler bulunmasa da şimdiden bazı beklentiler ve tahminler mevcut.

Bu tahmin ve iddialara göre yeni AirPods Pro 3'ün özellikleri şöyle olabilir:

  • Yeni bir görünüme sahip kulaklıklar
  • Yeni bir görünüme sahip, inceltilmiş kutu
  • Geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve ses kalitesi sunan daha hızlı çip
  • Kalp atış hızı izleme ve sıcaklık algılama

Söylentiler Apple'ın bu sonbaharda AirPods Pro 3'ü tanıtmayı planladığı yönünde. Ancak kesin bir şey söylemek mümkün değil.

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airpods Apple iOS kablosuz kulaklık yazılım
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