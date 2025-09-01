iOS cihazlarda depolama dolu uyarısı nasıl çözülür? iPhone hafıza dolu sorunu ve çözümü

Apple'a ait iOS cihazları; akıllı televizyonlar (Apple TV), akıllı telefonlar (iPhone) ve bilgisayarlar (Mac) gibi ürün kollarında kullanıcılarına hizmet sunuyor. Yapay zeka destekli cihazlar ile hem cihazlarla bileşik deneyim hem de AppStore'dan elde edilebilecek uygulamalar ile mobil deneyim aktarılmaya çalışılmaktadır.
iPhone hafıza dolu sorunu ve çözümü
iOS cihazların genel özelliği işlemciler ile entegre edilmiş uygulamalardır. Mevcut uygulamaları özellikle yapay zeka desteğiylegeliştirilmektedir. Ayrıca cihazın lensleri video ve fotoğraf içerikleri oluşturulmasına olanak sağlar.
Bu deneyim beraberinde yoğun veri gereksinimi getirir. Bu sebeple iOS kullanıcılarının en şikayetçi olduğu konulardan birisi iOS cihazlarında depolama alanının dolması sorunudur. Ayrıca cihazların sürüm güncellemeleri de önemli bir hafıza alanını doldurur. Apple tarafından yapılan bu konuya yönelik olarak hafıza alanı gelişmeleri vardır. Ancak yine de iOS cihazlarda hafıza doluluğu sorunu kullanıcı deneyimine olumsuz yansıyabilmektedir
iOS cihazlarda depolama dolu uyarısı nasıl çözülür?
- iPhone cihazlarınızda hafıza dolu uyarısını alıyorsanız yapmanız gereken ilk şey depolama alanını kontrol etmektir. Cihaz menünüzden ayarlar kısmına girin ve genel ayarları seçin. Bu kısımda iPhone saklama alanını seçin. Bu seçenekte cihazınızda uygulamaların kapladığı alanı görebilirsiniz. Sistem verileri kısmından her bir uygulamanın ne kadar veri depoladığına bakabilirsiniz. Gereksiz dosyaları silip uygulamaları kaldırarak depolama alanınızı artırabilirsiniz. Ayrıca bazı dosyaları iTunes üzerinden diğer iOS cihazlarınıza yedekleyerek akıllı telefonunuzda alan açabilirsiniz.
- Hafıza dolu uyarısı alıyorsanız fotoğraf ve videoları optimize edebilirsiniz. Cihaz menünüzden iCloud fotoğraflarını açın "iPhone saklama alanını optimize et" seçeneğini seçin. Burada size algoritma gereksiz ve çoklu ekran görüntülerini, kısa medyaları ve tekrarlanan içerikleri kategorize hale getirecektir. Bunları silerek cihazınızda yer açabilirsiniz.
- Unutmamanız gereken medyaları sildikten sonra silinenler klasörünü boşaltmaktır. Bu işlemi fotoğraflar kısmından albümleri seçin ve son silinenleri cihazınızdan kalıcı olarak silin.
- Uygulamalar arka planda yoğun şekilde önbellek doldurur. Özellikle sosyal medya uygulamaları (WhatsApp, İnstagram, TikTok gibi) hesaplarınıza gönderilen medyaları otomatik olarak depolayabilir. Ön bellekleri kontrol edip indirme izinlerini devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca özellikle yeni nesil yapay zeka destekli mobil oyunlar otomatik güncellemenin de açık olduğu durumlarda cihazlarda veri birikimine sebep oluyor. Bir mobil oyun aldığı güncellemelerle başlangıç seviyesinin 4-5 katı boyutlara ulaşabilmektedir.
- Mesajlar iPhone'larda büyük boyutlarda yer kaplayabilmektedir. Özellikle son yıllarda artan kötü amaçlı spam mesajları doğrudan spam klasöründe farkında olmadan birikebilir. WhatsApp gibi harici mesajlaşma uygulamaları da otomatik senkranizasyon ile çok uzun süreli mesajların cihazınızda birikmesine sebep olabilir. Otomatik senkranizasyonu kapatıp önbellek verilerini sürekli temizlemek size depolama alanı açacaktır. Cihazla bileşik mesajları ise iPhone'nuzun ayarlar kısmından mesajlar ögesini seçin ve mesajları tut seçeneğinden size uygun olan mesaj saklama süresini onaylayın.
- İnternet tarayıcıları siz aksini belirtmedikçe girdiğiniz sitelere ait verileri ve çerezleri otomatik olarak kaydeder. iPhone'nda depolama alanı açmak için tarayıcı verilerini de düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir. Cihazınızın ayarlar kısmın a girin ve Safari ögesini seçip "geçmişi ve web sitesi verilerini sil" seçeneğini seçin.