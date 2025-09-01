iOS cihazlarda 'Düşük Veri Modu' ne işe yarar? iPhone düşük veri modu

iOs 13 ve sonrasında üretilen iPhone cihaz sürümlerinde düşük veri modu açılarak cihazın büyük oranda rahatlaması sağlanabilmektedir. Hücresel olan veri ya da internet planlarında veri kullanım sınırları varsa ya da veri hızının yavaş olduğu bir bölgede bulunuluyorsa düşük veri modu kullanılması gerekebilmektedir. Bir cihazda düşük veri modu açmak için şu adımlar sırasıyla uygulanmalıdır:

Cihazın ayarlarına gidilir.

Ayarlar menüsü altında hücresel başlığına dokunularak ilerlenir.

Seçeneklerden düşük veri modu açılır.

5G hücresel için ayarlara gidilir ve hücrelere dokunulur. Ayı şekilde seçeneklere dokunularak veri modu seçilir ve listeden düşük veri modu açılır. Eğer cihazda çift sim varsa bu işlemler yine ayarlar menüsü üzerinden ancak bu kez wi-fiki başlığı altında yapılır. Wi fi ağının yanında yer alan bilgi düğmesine dokunulur. Düşük veri modu açılır.

Düşük veri modu açıkken meydana gelebilecek olan bazı uygulama durumları bulunmaktadır. Genel olarak düşük veri modu açıkken şu durumlar meydana gelebilir:

Etkin bir şekilde kullanılmayan uygulamalar ağ verisi kullanmayı durdurabilmektedir.

Arka planda uygulama yenileme özelliği kapatılır.

Çalışan ya da oynatılan içeriğin kalitesinde düşüş olabilir.

Otomatik indirmeler ve yedeklemeler kapatılabilir.

iCloud fotoğrafları ve benzeri servislerin güncellemeleri duraklatılır.

iOS cihazlarda 'Düşük Veri Modu' ne işe yarar?

Düşük veri modu etkinken her uygulama veri kullanımını azaltma amacı ile farklı yöntemler kullanabilmektedir. Yerleşik iOS uygulamaları ve servisleri düşük veri moduna bazı şekillerde uyum sağlayabilir. Düşük veri modu kullanılırken otomatik indirmelerin kapatılması bu durumlardan biridir. Ayrıca:

Kaynak güncellemelerin sıklığında azalma olur. Bölümler sadece wifi ağına bağlı olunduğu zaman indirilir.

Makaleleri önbelleği alma özelliği kapatılır.

Güncellemeler duraklatılır ve otomatik yedeklemeler yapılarak iCloud fotoğrafları güncellemeleri kapatılır.

Facetime uygulaması video bit hızı daha düşük bant genişliği oluşması nedeni ile optimize edilir.

iOS cihazlarda düşük veri modu kullanmak her şeyden önce Wi-Fi kullanımından tasarruf sağlamaktadır. Bu moddayken arka planda çalışan ağ kullanımı sınırlanır ve hücresel veri ile Wi-Fi kullanımından tasarruf edilebilir. iPhone cihazlarda düşük veri modu etkin hale getirilerek cihazda çeşitli ayarlar yapılır ve temel görevler etkilenmeden veri kullanımı azalması sağlanır. Hücresel verileri koruyabilmek için düşük veri modu en geçerli ve yararlı araç ve uygulama olarak kabul edilir. Bu uygulama sayesinde cihazdaki uygulamaların arka planda kullandıkları veriler sınırlandırarak cihaz korunur. Cihaz da bu sayede temel görevleri için gerekli gücü bulabilmektedir.