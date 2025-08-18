HABER

iOS cihazlarda uygulama kütüphanesi nasıl sıralanır? iPhone uygulama kütüphanesi düzenleme

Gündelik işlerimizi halletmek için birçok uygulamadan faydalanmaktayız. Ancak uygulamalar cihaz ekranında bir karmaşaya sebep olabiliyor. İPhone akıllı telefonlarda ise uygulamaları bir düzene koymak mümkün.

Doğukan Bayrak

Apple'ın akıllı telefonlarına getirdiği iPhone yapay zeka destekli uygulama kütüphanesi ile ana ekranda kalabalık oluşturan simgeler bir araya toplanabilmekte ve gruplandırılabilmektedir. Uygulama kütüphanesi uygulama yöneticisinden farklı olarak çalışır. Uygulama kütüphanesi ile uygulamalar üzerinde işlemlerinizi sistem izni almadan gerçekleştiremezsiniz. Bu sistem, iOS 14 ve üzeri cihazlarda mümkündür.

iOS cihazlarda uygulama kütüphanesi nasıl sıralanır? iPhone uygulama kütüphanesi düzenleme yöntemleri

İPhone uygulama kütüphanesi kullanıcılar için otomatik klasörleme yapmaktadır. Yapay zeka desteği sayesinde uygulamanın sunulduğu hizmet türü öncelikle baz alınır. Sonrasında cihazınızdaki uygulamalar türlerine göre ( sosyal, sağlık, finans vb. şeklinde) otomatik olarak kategorilendirilir. Otomatik kategorizasyon sonrası manuel olarak isim ya da sıralarını değiştirmenize izin vermez. Uygulamalar arasında yeniden gruplandırma yapamazsınız ve farklı gruplardaki uygulamaları kullanım sıklığına göre bir araya getiremezsiniz.

Uygulama kütüphanesi kullanıcı dostu olarak çalışır ve kullanımı son derece kolaydır. Aramak istediğiniz uygulamaya uygulama ekranında, ekranın üst kısmındaki arama çubuğunu kullanarak tüm uygulamalarınıza alfabetik olarak sıralanmış bir liste şeklinde erişebilirsiniz. Kategori seçimine dikkat etmeyi unutmamalısınız. Telaffuzu zor olan uygulamalarda da hatayla karşılaşabilirsiniz. Bunun için uygulamaların market adını kullanmaya özen göstermelisiniz.

Uygulamaların uygulama kütüphanesine taşınması nasıl yapılır?

Uygulama kütüphanesine taşımak istediğiniz uygulamayı cihazınızın ana ekranında bulup uygulama simgesine basın, ardından "uygulamayı kaldır" kısmından "ana ekrandan kaldır" seçeneğini seçin. Uygulama artık ana ekranda görünmeyecek ve kütüphaneden erişilebilecektir. Yaptığınız bu işlem uygulamayı silmeyecek ve bildirim durumunu etkilemeyecektir. Uygulamayı silerken ya da bildirim seçeneğini değiştirmek istediğiniz zaman bu ayrıma dikkat etmelisiniz.

Yeni indirilen uygulamalar doğrudan uygulama kütüphanesine nasıl aktarılır?

  • Yeni indirdiğiniz uygulamaların doğrudan uygulama kütüphanesine eklenmesini seçebilirsiniz. Telefonunuzun "ayarlar" kısmından "ana ekran" bölümüne gidip "yeni indirilen uygulamalar" seçeneğini "yalnızca uygulama kütüphanesi" olarak ayarlayın.
  • Bu aşamadan sonra yeni uygulamalarınız doğrudan kütüphanenize eklenecektir.

Uygulama kütüphanesini doğrudan değiştiremeseniz de, Ana ekranınıza widget ekleyerek belirli uygulamalara daha hızlı erişim sağlayabilir; klasör karmaşasını azaltabilirsiniz. Widget'lar sizin kişisel telefon asistanınız gibi davranır. Bazılarında ekran süresi ve kullanım sıklığına göre kategorilendirme de yapabilirsiniz.

Ayrıca iPhone cihazlarda sesli komut ile uygulamalarınıza ulaşabilirsiniz. Böylelikle telefon ekranında bir işlem yapmak zorunda kalmazsınız.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
