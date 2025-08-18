Akıllı telefonlarda yazışmanın daha hızlı ve akıcı sağlanabilmesi için klavye kısayolları mevcuttur. Klavye kısayolları ile sık kullanılan kelime ya da cümlelerin kısa tanımlar kullanılarak önünüze gelmesi sağlanır. Klavye kısayollarını sadece kişisel yazışmalarınızda değil, profesyonel yazışmalarınızda da kullanabilirsiniz. Mesleğiniz gereği uzun kavram ve terimler kullanıyorsanız size kazandıracağı konfordan oldukça memnun kalacaksınız.

iOS ve Android’de klavye kısayolları nasıl ayarlanır? Android ve iPhone'da klavye kısayolları ayarlama yöntemleri

1. iPhone (iOS) klavye kısayolu ayarlama

iPhone’da klavye kısayollarını belirlemek için cihazının "Ayarlar" kısmına girmelisiniz.

Buradan "Genel" menüsüne girip "Klavye" seçeneğine ulaşınız.

Açılan ekranda “Metin Değişimi” ya da bazı iOS sürümlerinde “Kısayollar” olarak geçen seçeneği göreceksiniz.

Bu alana girdiğinizde sağ üst köşedeki “+” işaretine dokunarak yeni bir kısayol ekleyebilirsiniz.

“İfade” alanına uzun yazmak istediğiniz metni, “Kısayol” alanına ise bunu tetikleyecek kısa ifadeyi yazınız.

Bu ifade sadece günlük konuşma kalıplarıyla sınırlı kalmak zorunda değil. İş/okul hayatıyla ilgili sık kullandığınız sözcükler de oluşturabilirsiniz. Örneğin "birazdan geleceğim" yazmak isterseniz "brb" kullanabilirsiniz. Öğrenciyseniz uzun bir ders adını dersin baş harflerini girerek kısayol oluşturabilirsiniz. Cümlenin uzunluğu ve ulaşmak istediğiniz harf seçimi tamamen size kalmış.

2. Android klavye kısayolu ayarlama

Android akıllı telefonlarda klavye kısayolu, kullanılan klavye uygulamasına göre farklılık gösterir. En yaygın kullanıma sahip olan Google Klavye üzerinden tarif edersek:

Öncelikle cihazınızın "ayarlar" kısmına girin, "sistem" seçeneğinden "genel yönetim" bölümünü bulun ve "dil ve giriş" butonuna tıklayın.

Klavye (ya da Keyboard) seçeneğine girin. Bazı üçüncü parti klavye uygulamaları bu aşamada şifre oluşturmanızı ya da uygulama izni vermenizi isteyebilir. Bu aşamada verdiğiniz uygulama izinlerine dikkat etmelisiniz. Bazı zararlı yazılımlar klavye izni sırasında özel mesajlarınıza erişim izni de isteyebiliyor.

Sonrasında "metin düzeltme", "kelime oluşturma" ya da "kişisel sözlük" gibi bir kısım göreceksiniz, buraya tıklayın.

Üst kısma kullanmak istediğiniz uzun cümle/kelimeyi girin.

Alt kısma da yerine geçmesini istediğiniz kısaltmayı yazın. Kısayolunuz artık hazır.

Örneğin; "adr" yazdığınızda evinizin adresini kolayca yazmış olursunuz. Hatta kullandığınız bir yemek tarifine sonradan ulaşmak isterseniz atadığınız başlığı yazarsanız direkt bulabilirsiniz. Seçim tamamen size kalmış.

iPhone ve Android cihazlarda kısayolların farklı kullanım alanları

Kısayolları sözlü komutla da entegre edebilirsiniz. Cihazınızın sesli komut özelliğine gerekli izinleri verdikten sonra kısayollar uyumlu olarak çalışabilir. Ancak kullandığınız sözcük ya da cümlenin sesli asistan tarafından algılanabilir olması gerekmektedir.

Kısayollar ebeveyn kontrollü cihazlarda çocuklarınız için de oldukça yararlıdır. Küçük çocuklarınıza bir numarayı ezberletmek ya da bir mesajı yazdırmak zor olabilir. Ancak acil durum kontaktlarını kısayolla öğretebilirsiniz.

Kısayollar engelli bireylerin de hayatını kolaylaştıran yöntemlerdendir. Destekçileri tarafından belirli cümle kalıpları onlar için kişiselleştirilebilir. Böylelikle hem rutin hayatlarında konfor arttırılır ve acil durumlarda müdahale edebilme hızınız artar.