İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evleniyor! Filiz Kahveci gelinlikle Silivri Cezaevi'ne geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye İBB soruşturmasında tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökce, Filiz Kahveci ile cezaevinde evlenme kararı aldığını açıklamıştı.

BÖYLE DUYURDU

Gökce yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli dostlar, Sevgili arkadaşlar,Bugün sizlerle kendi özel hayatımla ilgili bir haber vermek istiyorum: Sevgili ‘hayat arkadaşım’ Filiz Kahveci ile daha önce bu yaz için planladığımız ‘Evlilik’ kararımıza bu tutukluluk ya da hukuksuzluk engel olamasın istedik." demişti.

ÖZGÜR ÖZEL NİKAH ŞAHİDİ OLACAK

23 Nisan'dan bu yana tutuklu bulunan İPA Başkanı Buğra Gökce'nin bugün Silivri Cezaevi'nde Filiz Kahveci ile nikahı kıyılıyor. Gökce ve Kahveci çiftinin nikah şahitliğini CHP Genel Başkanı Özgür Özel üstlenecek.

Çiftin nikah törenine katılımı için ailelerin cezaevine gelmesine izin verilmemişti. Gelen tepkilerin ardından Adalet Bakanlığı, ailelerin katılımına izin verdi.

Sözcü TV'ye konuşan Filiz Kahveci şu ifadelere yer verdi:

"BURUK BİR MUTLULUK YAŞIYORUZ"

"Sevmek, umut etmek de en güzel direniş şekli, elimizden gelen bu. Bu karanlık günlerde tertemiz bir evlilikle tarihe not düşmek istedik. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Buğra hayatımda gördüğüm en onurlu, dürüst insanlardan. İnsanların iyiliğini ister, karıncayı bile incitmez. Böyle bir insanın eşi olmaktan, yanında durmaktan onur ve gurur duyuyorum.

"HAYALLERİMİZ, AİLELERİMİZ DE CEZALANDIRILIYOR"

Bu haksızlığı hazmedemiyoruz. Aileler de cezalandırılıyor. Bu insanların suçu yok, iddianameleri yok ama içeride esir tutuluyor. Hayallerimiz de cezalandırılıyor. Umarım bu karanlık bitirilecek.

"KAMUOYUNUN DESTEĞİYLE SON ANDA AİLELERİMİZ İÇİN İZİN ALABİLDİK"

İki gündür bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Dayanışma ve direnmeyle bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Ailelerimiz elini öpüp duasını alamadan kendi başımıza boynu bükük evlenecektik. Kamuoyunun desteğiyle son anda izin alabildik, bu çok kıymetli. Dayanışmayla bir şeyler başarabiliriz. Özgürlüğe, güzel günlerin geleceğine inanmak lazım.

Ekrem Başkanımız kadar dirayetli ve güçlü olmak lazım."